Holly Ramsay und Adam Peaty verlassen mit Baby Daphne die Klinik. Bei der ersten Fahrt nach Hause ist das Trio nicht allein.

Am Freitag verließ das Ehepaar mit seinem Baby das Portland Hospital in London und machte sich anschließend auf den Heimweg.vorliegen, ist zu sehen, wie die frischgebackene Mutter über das ganze Gesicht strahlt, während sie zum wartenden Auto läuft.

Dort nahmübernahm derweil den wichtigsten Job des Tages: Er trug seine Tochter in einer Babyschale sicher zum Wagen. Der Schwimmstar setzte dabei auf einen lässigen Look aus Hoodie und Kappe. Ganz allein mussten die beiden den Aufbruch aber nicht stemmen. Mehrere Sicherheitsleute begleiteten das Trio und packten mit an, um das Gepäck im Auto zu verstauen.

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Im Kofferraum landete neben mehreren Gepäckstücken auch eine Babytasche der Marke Tiba + Marl. Für Daphnes erste Fahrt nach Hause scheinenGeschäftspartner Ed Baxter war vor Ort. Bevor die Familie losfuhr, verabschiedete er sich mit einer Umarmung von dem Sportler. Die freudige Nachricht hatten die beiden erst am Donnerstag auf Instagram verkündet.