Erst Proteinpulver, dann Kollagen, jetzt Peptide. Was der neue Wellness-Trend verspricht und was Mediziner davon halten.

Erst Proteinpulver, dann Kollagen, jetzt Peptide. Was der neue Wellness-Trend verspricht und was Mediziner davon halten.

„Ich kann mir mein Leben ohne Peptide nicht vorstellen. Ich nehme täglich eine Peptid-Injektion, und sie hat mein Leben verändert.

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“ Mit diesen Worten beschreibt Khloé Kardashian ihre Routine gegebüber der Sie ist damit nicht allein. Hailey Bieber spricht ausführlich über ihre verschiedenen Peptide, Gwyneth Paltrow nennt sie neben B12 und NAD+ eines ihrer wichtigsten Wellness-Tools, und Jennifer Aniston hält sie schlicht für die Zukunft. Auf TikTok hat sich daraus längst ein eigener Trend entwickelt. Peptide Stacking heißt er, und er verspricht gleich mehrere Effekte auf einmal.