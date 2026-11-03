Hollywood-Stars im Alter: Wie Jennifer Lopez und Dwayne Johnson ihre Fitness meistern

Jennifer Lopez, Dwayne Johnson und Matthew McConaughey zeigen mit gezieltem Training, wie man auch über 50 in Topform bleibt. Ein Blick auf die Strategien der Stars.

Im fortgeschrittenen Alter verlieren die meisten Menschen an Muskulatur und körperlicher Stärke. Doch Hollywood-Prominente wie Jennifer Lopez und Dwayne Johnson widerlegen diese allgemeine Regel durch konsequentes und intelligentes Training. Beide Schauspieler präsentieren sich weiterhin in bester Form, obwohl sie bereits ein Alter erreicht haben, in dem physiologische Rückgänge bei vielen Menschen einsetzen. Die entscheidende Erkenntnis für ihren Erfolg ist nicht das Steigern der Trainingsintensität, sondern die Optimierung der Methoden.

Zielgerichtetes Training statt Härte

Dwayne Johnson nutzt bewusst leichtere Gewichte und achtet stark auf seine individuelle Tagesform. Seine langjährige Trainerin Beth Lewis unterstützt ihn dabei, um Überlastung zu vermeiden. Im Juli teilte er eine bemerkenswerte Bestzeit beim Rudern über zweitausend Meter mit seinen Fans. Mit einer Zeit von sechs Minuten und vierundfünfzig Sekunden demonstrierte er seine aktuelle Kondition. Diese Leistung verdankt er seiner disziplinierten Routine und der fachkundigen Begleitung durch sein Trainer-Team.

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Auch Jennifer Lopez fühlt sich heute kräftiger als in ihren Zwanzigern oder Dreißigern. Seit etwa acht Jahren steht Gewichtheben im Mittelpunkt ihres Trainingsprogramms. Sie erklärte dies im Januar 2026 in einem Interview, wo sie betonte, dass diese Methode ihr hilft, ihre Kraft zu erhalten und zu steigern. Der Fokus liegt dabei auf Qualität der Bewegung und nicht auf maximaler Belastung.

Technische Präzision und Regeneration

Dwayne Johnson zeigt in Videos aus September 2026, wie er bei Brustübungen nach kurzen Pausen zusätzliche Teilwiederholungen schafft. Dabei gibt er die Bewegungskontrolle niemals auf. Sein Trainer Dave Rienzi wechselt die Belastung ab, damit Johnson nicht überlastet wird. Für seinen neuen Film "Lizard Music" hat sich der Hollywoodstar zusätzlich angepasst, was in aktuellen Fotos sichtbar wird. Wer diese Bilder betrachtet, muss möglicherweise genau hinsehen, um die Details zu erkennen.

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Matthew McConaughey setzt auf Bewegung, die Spaß macht. Erst mit Anfang 50 entdeckte er Tennis für sich. Es war sein erstes richtiges Hobby seit fünfundzwanzig Jahren. Er verriet dies im Januar 2026 im Podcast. An freien Tagen versucht er, ins Schwitzen zu kommen. Manchmal verbringt er zweieinhalb Stunden im Fitnessstudio, allerdings ganz entspannt und mit Schreibpausen. Auffällig ist auch sein Schlafbedürfnis: An freien Tagen gönnt er sich nach eigenen Angaben am liebsten neunundeinhalb Stunden Schlaf.

Verschiedene Ansätze zur Kraftbewahrung

Um vier Uhr morgens beginnt die Fitnessroutine von Wahlberg. Vor dem Workout steigt der fünfundfünfzigjährige Star für drei Minuten ins Eisbad. Fünfmal pro Woche trainiert er nach eigenen Angaben. Dieser frühe Start und die kühle Behandlung des Körpers sind Teil seiner Strategie, um leistungsfähig zu bleiben. Die Disziplin in den frühen Morgenstunden unterscheidet sich deutlich von den späteren Sessions anderer Kollegen.

Jason Statham ist als ehemaliger britischer Spitzen-Wasserspringer dem Element Wasser immer treu geblieben. Er fährt gern Wakeboard und macht verrückte Sachen mit dem Jetski. Auch Windsurfen und Wasserski gehören zu seinem Repertoire. Laut Trainer James Moontasri beherrscht der Actionstar Klimmzüge und Muscle-ups außergewöhnlich gut. Dazu kommen Kampfsport und Physiotherapie. Schon 2019 verglich Statham seinen älter werdenden Körper mit einem Auto, das mehr Wartung benötigt. Diese Metapher verdeutlicht seinen pragmatischen Umgang mit der eigenen Gesundheit und der Notwendigkeit regelmäßiger Pflege.