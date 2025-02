Hollywood-Stars im Interview: Von leeren Kühlschränken bis hin zu sozialen Schwierigkeiten

In den letzten Wochen haben verschiedene Hollywood-Stars in Interviews intime Details aus ihrem Privatleben preisgegeben. Selma Blair sprach über ein potenzielles Date mit Robbie Williams, Christina Hendricks über die Herausforderungen des Ruhms, Michael B. Jordan über seine Karriereprioritäten und Millie Bobby Brown über ihre Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten.

Selma Blair, 52, Schauspieler in, enthüllte in der „Drew Barrymore Show“, dass sie vor langer Zeit von Robbie Williams, 51, wegen ihres leeren Kühlschranks sitzen gelassen wurde. „Robbie Williams war bei mir zu Hause und es war fast ein Date“, sagte Blair. Das Treffen mit dem britischen Sänger habe „vor einer Million Jahren“ stattgefunden. „Er öffnete meinen Kühlschrank und sagte: Ich muss gehen.

“ Sie habe danach bei einem Freund gefragt, warum Williams sie so abrupt verlassen habe und als Antwort bekommen: „Oh, deine Küche war leer und er wusste, dass du nicht kochst, also hat das für ihn nicht funktioniert.“ Blair sagte: „Er hat also richtig eingeschätzt, dass ich nicht diejenige war, die ihn ernähren würde.“ Christina Hendricks, 49, Schauspielerin, sprach im britischen Guardian über ihre Erfahrungen mit plötzlicher Berühmtheit durch ihre Rolle in der Serie „Mad Man“. „Niemand bringt dir bei, wie man berühmt ist“, sagte sie. „Niemand sagt dir, wie man sein muss, wie man Fragen beantwortet oder wie man nicht auf das Gesicht fällt. Du musst einfach lernen, dich über Wasser zu halten.“ Hinzu komme, dass einem niemand erkläre, wie es ist, nicht mehr berühmt zu sein, nachdem man bereits berühmt war. „Es gibt eine Menge Ebbe und Flut.“ Michael B. Jordan, 38, Schauspieler, setzt sich selbst hohe Ansprüche. Mit der Familiengründung wolle er sich noch Zeit lassen, sagte er dem Magazin GQ. „Einfach weil ich wettbewerbsorientiert bin und weiß, dass ich der beste Vater sein wollen würde.“ Derzeit versuche er, als Schauspieler und Regisseur sein Bestes zu geben. Sein eigener Vater habe in seinem Alter schon zwei Kinder gehabt, sagte Jordan. Aber er wolle gerade noch „Zeit investieren“, sich etwas „Solides aufzubauen“. Auch eine mögliche Beziehung müsse zu seinem Zeitplan im Leben passen, sagte er. „Ich bin so auf meine Arbeit fokussiert.“ Millie Bobby Brown, 20, Schauspielerin, hat Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten. „Ich habe nicht viele Freunde“, sagte sie dem US-Magazin Vanity Fair. „Ich bin nicht zur Schule gegangen, also habe ich nicht die besten sozialen Fähigkeiten, wenn es um Menschen meines Alters und Freundschaften geht“, erzählte sie. „Damit habe ich ganz schön zu kämpfen“. Die Britin spielt seit neun Jahren in der Netflix-Show „Stranger Things“. Als Kinderdarstellerin wurde sie während der Dreharbeiten zusammen mit ihren Kollegen privat unterrichtet





