Hollywoods Drehbuchautoren zeichnen «Anora» und «Nickel Boys» aus

Die Tragikomödie «Anora» und das Drama «Nickel Boys» dominieren die diesjährigen Auszeichnungen der Writers Guild of America (WGA). «Anora» sicherte sich den Preis für das beste Original-Drehbuch, während «Nickel Boys» als bester adaptierter Film von der Jury ausgewählt wurde. Die WGA-Trophäen wurden bei feierlichen Zeremonien in New York und Los Angeles vergeben.

Die Tragikomödie « Anora » und das Drama «Nickel Boys» haben bei den diesjährigen Auszeichnungen von Hollywood s Drehbuchautoren die Top-Preise abgeräumt. « Anora » gewann in der Kategorie Original-Drehbuch, «Nickel Boys» die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch. Die Trophäen des Verbands Writers Guild of America ( WGA ) wurden bei Feiern in New York und Los Angeles vergeben. Oft decken sich die WGA -Preisträger mit den späteren Oscar-Gewinnern.

Im vergangenen Jahr etwa holte der WGA-Sieger für Original-Drehbuch («American Fiction») auch den entsprechenden Oscar. «Anora» hatte in diesem Jahr auch bei den Preisverleihungen der Directors Guild und der Producers Guild schon Auszeichnungen eingesammelt. Aufgrund strikter Teilnahmebedingungen der Writers Guild waren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Filme ausgeschlossen, etwa Drehbücher, die nicht von Mitgliedern der US-Gewerkschaft verfasst wurden. Nicht zur Wahl stand somit das Drehbuch für Edward Bergers gefeierten Vatikan-Thriller «Konklave», das bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden war





