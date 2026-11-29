Ein Hollywoodstar hat bei der Premiere von Unbearable Christmas klargemacht, dass eine Teilnahme an der erfolgreichen ABC-Tanzshow für ihn nicht infrage kommt. Obwohl er das Format als Zuschauer unterhaltsam findet, schließt er eine eigene Teilnahme mit den Worten Nicht in einer Million Jahren und Nein, niemals kategorisch aus. Dies steht im Gegensatz zur Teilnahme seiner Frau, die im vergangenen Jahr in der 34. Staffel an der Show teilnahm und von ihm unterstützt wurde.

folgen. Bei der Premiere von " Unbearable Christmas" Anfang November machte der Schauspieler deutlich, dass eine Teilnahme an der Tanzshow für ihn überhaupt nicht infrage kommt.

Gegenüber dem Magazinzwar, dass er das erfolgreiche ABC-Format als Zuschauer "sehr unterhaltsam" finde. Selbst als Kandidat vor die Kameras zu treten, würde sich für ihn aber "ein bisschen seltsam" anfühlen. Auf die Frage, ob er sich eine eigene Teilnahme vorstellen könne, wurde der Hollywoodstar dann sehr deutlich.

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"Nicht in einer Million Jahren", stellte er klar. Und damit auch wirklich keine Missverständnisse aufkommen, schob er direkt hinterher: "Nein, niemals.