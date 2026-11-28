Der 1. FC Kaiserslautern verliert im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel mit 0:3. Defensivfehler der Pfälzer bescheren Kiel drei Tore, darunter einen Foulelfmeter von Phil Harres. Für Trainer Mitch Kniat ist es der erste Sieg im zweiten Spiel, während Kiel zumindest über Nacht den letzten Tabellenplatz verlässt.

Der FCK ist in der zweiten Hälfte nicht auf der Höhe. Mitch Kniat feiert seinen ersten Sieg als Trainer der Kieler. Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen der 2.

Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer kassiert. Beim Sorgenkind Holstein Kiel verloren die defensiv fahrlässig agierenden Pfälzer mit 0:3 und verpassten den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz. Die Kieler schossen sich nach zuletzt drei Pleiten in Folge den Frust von der Seele. Top-Torjäger Phil Harres brachte Kiel per Foulelfmeter in Führung , acht Minuten später scheiterte der Stürmer dann mit seinem zweiten Strafstoß an Torhüter Julian Krahl. Lasse Rosenboom und Jonas Therkelsen ließen Holstein mit ihrem Doppelschlag kurz darauf aber erneut jubeln.

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Für den neuen Kieler Coach Mitch Kniat war es im zweiten Spiel der erste Sieg – zumindest über Nacht verließ das Team den letzten Tabellenplatz. In der kampfbetonten ersten Hälfte gab es kaum gute Gelegenheiten. Lediglich Harres traf ins Tor, seinem Treffer nach 26 Minuten wurde aber die Anerkennung verweigert, weil der Schiedsrichter auf Foul an Krahl entschied.