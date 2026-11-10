Holstein Kiel: Co-Trainer Dirk Bremser wechselt nach Wolfsburg

Holstein Kiel verliert nach dem Trainerwechsel auch Co-Trainer Dirk Bremser, der auf eigenen Wunsch nach Wolfsburg geht. Der Wechsel betrifft das nächste Zweitliga-Duell der Kieler.

Holstein Kiel verliert nach dem Trainerwechsel auch Co-Trainer Dirk Bremser (61). Der Zweitligist bestätigt, dass Bremser auf eigenen Wunsch geht und künftig Co-Trainer beim Wolfsburg er Chefcoach Tobias Strobl (39) wird. Pikanterweise ist Wolfsburg der nächste Gegner der Kieler in der 2. Liga.

Die Neuordnung der Trainer-Kabine in Kiel verlief innerhalb weniger Tage. Am Montag mussten Chefcoach Tim Walter (51) sowie seine Assistenten Michael Wimmer (46) und Julian Hübner (42) gehen. Am Dienstag übernahm der neue Trainer Mitch Kniat (40) gemeinsam mit seinen Assistenten Daniel Jara (37) und Janik Steringer (28).

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Dirk Bremser wechselt zu Dieter Hecking nach Wolfsburg

Dirk Bremser wird in Wolfsburg einer der Co-Trainer von Chefcoach Tobias Strobl und arbeitet dort wieder mit Boss Dieter Hecking (62) zusammen. Hecking ist sein langjähriger Weggefährte aus gemeinsamen Stationen.

Die beiden haben in zwei Jahrzehnten bereits achtmal miteinander gearbeitet. Meist standen sie in der Konstellation Trainer Hecking und Co-Trainer Bremser zusammen, zuletzt beim HSV in der Saison 2019/20. Auch in Wolfsburg waren sie von 2013 bis 2016 gemeinsam tätig.

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Im Jahr 2015 feierte das Duo in Wolfsburg den Triumph im DFB-Pokal. Hecking beschreibt Bremser als Kumpel, mit dem er einen Großteil seiner Trainerkarriere zusammengearbeitet hat und den er sehr schätzt. Der Kontakt sei nie abgerissen, und Hecking habe vom Wunsch Bremsers gewusst, sich noch einmal zu verändern.

Olaf Rebbe bedauert den Abschied von Dirk Bremser

Kiels Sport-Boss Olaf Rebbe (48) bedauert den Abschied des Co-Trainers ausdrücklich. Rebbe erklärte, Holstein Kiel hätte die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt, respektiere aber Bremsers Wunsch, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen.

Bremser selbst begründete seine Entscheidung damit, dass über einen längeren Zeitraum der Wunsch in ihm gereift sei, ein neues Kapitel in seiner Trainerlaufbahn aufzuschlagen. Als sich die Möglichkeit ergab, habe er nach einigen schlaflosen Nächten die schwere Entscheidung getroffen. Die Kieler respektieren diese Begründung, ohne den Wechsel zu verhindern.

Spieltermin am 21. November und Jobstart am 23. November

Das Duell zwischen Holstein Kiel und Wolfsburg steigt am 21. November, während Dirk Bremser seinen neuen Job in Wolfsburg erst am 23. November beginnt. Diese zeitliche Abfolge umgeht laut der Berichterstattung die Brisanz einer direkten Gegnerschaft als Trainerstab.

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Für Holstein Kiel bedeutet der Doppelwechsel, dass der Verein kurz vor dem Spiel gegen Wolfsburg eine komplett neue Trainer-Struktur mit Mitch Kniat, Daniel Jara und Janik Steringer aufbauen muss. Für Wolfsburg beginnt mit Bremser eine neue Phase im Trainerstab von Tobias Strobl.