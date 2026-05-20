Holstein Kiel confirms Fin Bartels return in new role

Fin Bartels, a former striker who played 137 games for Holstein Kiel and scored 28 goals and provided 12 assists, has rejoined the club in a new capacity. Bartels will be joining the scouting team in his new role.

2023 verabschiedete sich Fin Bartels (39) nach 137 Spielen bei Holstein Kiel , nun kehrt der Kult-Profi in neuer Funktion zurück. Bartels wird im Scouting bei dem Zweitligisten einsteigen.

Geschäftsführer Olaf Rebbe (48): 'Wir gewinnen mit Fin eine absolute Identifikationsfigur unseres Vereins. Er ist ein Fußball-Fachmann und weiß, was gebraucht wird. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns seine Laufbahn außerhalb des Platzes startet. Er weiß, wofür die KSV steht, welche Werte hier gelebt werden und vor allem, welche fußballerische Philosophie wir seit vielen Jahren verfolgen.





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