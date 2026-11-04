Holstein Kiel: Rote Karte für Petersen vom DFB-Sportgericht aufgehoben

Das DFB-Sportgericht hat die Sperre für Holstein-Kiel-Zeugwart Tim Petersen aufgehoben. Der Schiedsrichter hatte einen Irrtum begangen, bei dem der Ball nicht von ihm, sondern vom Manager kam.

Die sportlichen Schwierigkeiten von Holstein Kiel in der 2. Liga halten an, doch es gab eine positive Nachricht aus dem juristischen Bereich. Nach dem 0:1-Heimverlust in Fürth befindet sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter auf dem 17. Tabellenplatz. Einen kleinen Triumph feierte der Verein jedoch vor dem DFB-Sportgericht, das die Rechtmäßigkeit der Sanktion gegen den Zeugwart überprüfte.

Der Vorfall geschah während des Spiels in Fürth in der 84. Spielminute, als der Spielstand noch bei 0:0 stand. Schiedsrichter Lars Erbst sah dort Zeuge Tim Petersen die Rote Karte, weil dieser angeblich einen zusätzlichen Ball auf den Rasen warf, um das Spiel zu verzögern. Diese Disqualifikation hätte gravierende Folgen für die weitere Saisonplanung gehabt.

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Ursprung des Regelverstoßes geklärt

Das DFB-Sportgericht kam nach der Prüfung zu dem eindeutigen Schluss, dass der Schiedsrichter Lars Erbst einen offensichtlichen Irrtum begangen hatte. Der Ball, der auf den Rasen geworfen wurde, stammte nicht von Tim Petersen. Stattdessen warf der Kieler Teammanager Sebastian Ermuth-von Petersdorff den Gegenstand. Diese Klärung war der entscheidende Faktor für die Wende im Verfahren.

Der offizielle Bescheid des DFB bestätigt diesen Sachverhalt klar. Dort heißt es, dass ein offensichtlicher Irrtum des Unparteiischen vorlag. Aufgrund dieser Ausnahme wurde gemäß § 13 Nr. 2 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB die Sperre aufgehoben. Das Verfahren wurde damit komplett eingestellt.

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Auswirkungen auf Kader und Spielplan

Durch die Aufhebung der Sperre steht Holstein Kiel wieder eine wichtige Stütze im Umfeld der Mannschaft zur Verfügung. Tim Petersen kann nun wieder als Zeugwart arbeiten und ist auch für das anstehende Spiel gegen Arminia Bielefeld auf der Bank verfügbar. Dies ist eine enorme Entlastung für das Team, das dringend Punkte sammeln muss.

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig die genaue Prüfung von Disziplinarverfahren im deutschen Fußball ist. Obwohl Tim Walter mit 50 Jahren vor der Aufgabe steht, die Punkte wieder zu mehren, hilft ihm diese positive Entwicklung. Sebastian Ermuth-von Petersdorff wurde nicht bestraft, da er nicht als der Urheber der Spielverzögerung identifiziert wurde.

Neue Chancen im Kampf um den Klassenerhalt

Jetzt liegt der Fokus wieder voll auf dem Spielfeld. Tim Petersen, der selbst 61 Jahre alt ist, wird das Team aus der Nähe unterstützen und für die technische Ablauung sorgen. Die Mannschaft hofft, dass diese positive Entwicklung auf dem Platz mit einem Erfolg belohnt wird. Ein Sieg gegen Bielefeld wäre der perfekte Aufhänger für eine Wende in der Hinrunde.

Die Fans und das Management von Holstein Kiel atmen auf. Nach der Enttäuschung in Fürth und der Unsicherheit bezüglich der Sperre ist jetzt Klarheit geschaffen. Der Verein kann sich nun ganz auf die taktischen Aspekte konzentrieren, um aus der unteren Tabellenhälfte herauszukommen. Der Irrtum des Schiedsrichters wurde damit korrigiert, ohne dass dem Verein weiterer Schaden entstand.