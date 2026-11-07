Holstein Kiel Trainer Tim Walter vor der Entlassung nach Niederlage gegen Bielefeld

Sportdirektor Olaf Rebbe stellt Trainer Tim Walter nach der 1:2-Niederlage in den Schatten. Holstein Kiel droht der Abstieg aus der 2. Liga.

Die sportliche Lage bei Holstein Kiel hat sich dramatisch verschärft. Mit einem 1:2 im Spiel gegen SC Bielefeld, lediglich einem Sieg aus elf laufenden Partien und dem letzten Tabellenplatz 18 in der 2. Liga, sind die Argumente für die Fortführung von Trainer Tim Walter rapide geschwunden. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Sportvorstand Olaf Rebbe die Notbremse zieht und den Coach entlässt.

Olaf Rebbe stellt alles auf den Prüfstand

Rebbe reagierte direkt auf die Pleite im Interview mit Sky Sports, indem er die Situation als richtigen Nackenschlag und eine äußerst schlechte Lage bezeichnete, aus der man unbedingt herausfinden müsse. Auf die konkrete Frage, ob Tim Walter als Trainer bleiben solle, antwortete Rebbe eindeutig, dass man sich vor der Länderspielpause einen Korridor für fleißiges Punktesammeln gesetzt habe, diesen aber verpasst habe. Daher müsse man alles auf den Prüfstand stellen.

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Der Sportvorstand betonte, dass der Verein einen anderen Anspruch verfolge und Spiele gewinnen sowie anders auftreten wolle, was bisher nicht gelungen sei. Man werde sich zusammensetzen, die Situation genau analysieren und die richtigen Schlüsse ziehen. Rebbe fügte hinzu, dass man alles offen auf den Tisch legen müsse, um die Probleme fundiert zu lösen.

Taktische Probleme trotz Ballbesitz-Dominanz

Tim Walter, dessen Vertrag bis zum Saisonende läuft, verfügt über keine strategischen Trumpfkarten mehr. Nachdem er im Februar durch ein 0:0 gegen den Spitzenreiter Hertha BSC die Mannschaft übernahm, folgte ein kurzes Hoch mit einem Ligasieg gegen Dresden und einem Pokal-Triumph gegen TSG Hoffenheim. Diesem Aufschwung folgte schnell ein Abwärtstrend, der nun mit dem 0:1 gegen Fürth und der Heimniederlage gegen Bielefeld seinen Tiefpunkt erreicht hat.

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Walters taktische Spielidee sorgt zwar für eine überdurchschnittliche Ballbesitzquote, die gegen Bielefeld bei 75 Prozent lag, jedoch führt diese Dominanz nicht zu den notwendigen Siegen. Da in der Liga nur Siege Punkte bringen, bleibt die taktische Überlegenheit im Ballbesitz ohne messbaren Erfolg. Die Strategie hat sich als nicht tragfähig erwiesen, um die dringend benötigten Punkte auf der Habenseite zu verbuchen.

Medienexperten und die drohende Entlassung

Sky-Experte Simon Terodde bewertete die Situation nach den Aussagen von Rebbe sehr nüchtern. Terodde urteilte, dass Tim Walter das Interview sicherlich ansehen werde und dabei erkennen müsse, dass seine Entlassung wahrscheinlich am folgenden Tag erfolgen werde. Diese Einschätzung spiegelt die reale Machtverteilung wider, da der Verein die Konsequenzen aus den sportlichen Misserfolgen ziehen muss.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Terodde mit seiner Prognose recht behalten wird. Holstein Kiel steht vor der Länderspielpause unter enormem Druck, die Tabelle zu verlassen, und die Kommunikation des Sportvorstands deutet auf eine bevorstehende personelle Änderung in der Trainerrolle hin. Die Mannschaft muss sich auf eine neue Führung einstellen.