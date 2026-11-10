Holstein Kiel verpflichtet Mitch Kniat als neuen Cheftrainer

Holstein Kiel stellt Mitch Kniat als neuen Trainer vor. Er folgt auf Tim Walter und soll den Tabellenletzten retten. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Der VfL Bochumer Verein für Leibesübungen 1848 e.V., besser bekannt als Holstein Kiel, hat einen neuen Hauptverantwortlichen für die sportliche Führung gefunden. Mitch Kniat übernimmt das Amt des Cheftrainers beim Zweitligisten aus der Hansestadt. Dieser Schritt erfolgt knapp 20 Stunden nach der Trennung vom Vorgänger Tim Walter. Der 40-jährige Österreicher tritt damit die Aufgabe an, die Mannschaft aus der Krise zu führen.

Trainerwechsel in Kiel kurz nach Abgang Walter

Mitch Kniat erhält bei Holstein Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Dies wurde in einer offiziellen Mitteilung des Vereins kommuniziert. Der Ex-Trainer von Arminia Bielefeld soll die Geschicke des Tabellenletzten der 2. Bundesliga lenken. Sein erstes Spiel unter der neuen Führung wird am 21. November stattfinden. Dann tritt Holstein Kiel im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg an. Dies geschieht nach der aktuellen Länderspielpause.

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Sportdirektor Rebbe überzeugt von persönlichem Paket

Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe äußerte sich zur Verpflichtung. Er betonte, man sei voll und ganz vom Gesamtpaket überzeugt, das Mitch Kniat als Mensch und Trainer mitbringt. Rebbe erklärte, Kniat verkörpere vieles, was momentan gefordert sei. Zudem passe er langfristig zur DNA des Klubs Holstein. Die Entscheidung fiel, nachdem Tim Walter und sein Assistent Michael Wimmer sowie Julian Hübner gegangen waren. Der Grund war ein enttäuschender Saisonstart.

Historie und Qualifikation des neuen Trainers

Mitch Kniat bringt eine relevante Erfahrungslage mit. Zuvor war er bei Arminia Bielefeld tätig. Dort feierte er mit dem Verein den Aufstieg in die Bundesliga. In jenem Jahr führte er die Arminia überraschend ins DFB-Pokalfinale. Dort unterlag man dem VfB Stuttgart. Vor seiner Zeit in Bielefeld war Kniat unter anderem beim SC Verl als Trainer tätig. Zudem war er in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München aktiv.

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Klare Ansage für die aktuelle Krisensituation

Mitch Kniat hat seine Ziele direkt nach seiner Vorstellung kommuniziert. Er kündigte an, sich mit der Mannschaft aus der aktuell schwierigen Situation herauskämpfen zu wollen. Die sportliche Lage ist beim Verein tatsächlich bedenklich. Holstein ist mit nur einem Sieg und acht Punkten nach dem ersten Saisondrittel das Schlusslicht der Liga. Das Minimalziel Klassenerhalt steht im Fokus der neuen Führung.

Teamstruktur und nächste Schritte im Verein

Um das Ziel der Rettung vor dem Abstieg zu erreichen, setzt Kniat auf bewährte Kräfte. Er bringt seine langjährigen Assistenten Dani Jara und Janik Steringer nach Kiel. Dies schafft Kontinuität in der Trainerebene. Olaf Rebbe hatte zuvor einen frischen Impuls gefordert. Dieser Impuls soll helfen, die sportliche Entwicklung wieder in die gewünschte Richtung zu lenken. Die erste Prüfung erfolgt nun gegen den VfL Wolfsburg.