Steffen Schneekloth kritisiert die aktuelle Form des VAR und plädiert für eine Reduzierung auf Entscheidungen, bei denen technische Hilfsmittel eine eindeutige Entscheidung ermöglichen. Zudem sieht er die Stadiondurchsagen der VAR-Entscheidungen kritisch.

Holstein Kiel 's Präsident Steffen Schneekloth hat sich in einem Interview mit den Kieler Nachrichten für die Abschaffung des Videoschiedsrichters ( VAR ) in der aktuellen Form ausgesprochen. Schneekloth kritisiert, dass der VAR entscheidenden Situationen im Spiel die Emotionen raubt, was sowohl für Spieler, Zuschauer und Fans schade sei.

„Der VAR nimmt aus meiner Sicht dem Spiel in entscheidenden Situationen die Emotion und das, was das Spiel eigentlich ausmacht – sowohl bei Spielern als auch den Zuschauern und Fans“, sagte der Chef des schleswig-holsteinischen Fußball-Bundesligisten. Schneekloth betont, dass gewisse Fehlentscheidungen im Fußball möglicherweise zum Spiel gehören. „Ich möchte die Schiedsrichter auf dem Platz stärken und ihnen die eindeutige und alleinige Hoheitsgewalt über die Leitung des Spiels überlassen“, meint der 60-Jährige, der auch Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga und des Deutschen Fußball-Bundes ist. Er plädiert für eine Reduzierung des VAR auf Entscheidungen, bei denen technische Hilfsmittel wie die Torlinien-Technologie oder die kalibrierte Linie zur Überprüfung der Abseitsstellung eine unzweifelhafte, objektive und ermessensfehlerfreie Entscheidung ermöglichen. Schneekloth sieht auch die Stadiondurchsagen der VAR-Entscheidungen kritisch. „Diese angedachte Neuerung macht das Ganze nicht besser, sondern stresst den Schiedsrichter vielleicht sogar noch mehr“, sagte Schneekloth. Vergleiche mit dem American Football hält er für nicht sinnvoll. „Da sind sieben Schiedsrichter auf dem Platz, die sich kaum bewegen“, sagte er. „Unsere Schiedsrichter auf dem Fußballfeld laufen so viel wie ein Spieler, müssen dabei die Kommunikationswege zu den Linienrichtern, dem vierten Offiziellen und dazu noch zum 'Kölner Keller' aufrecht halten – und sollen dann bei einem Puls von 160 noch irgendwelche Entscheidungen erklären. Ein Irrweg, wie ich finde.





