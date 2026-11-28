Juventus will den Angriff im Januar verstärken. Alexander Sörloth von Atlético Madrid bleibt dabei offenbar die erste Wahl.

So hat Woltemade seinen Trainer sofort beeindruckt Juventus will den Angriff im Januar verstärken. Alexander Sörloth von Atlético Madrid bleibt dabei offenbar die erste Wahl. hat offenbar Alexander Sörloth für die Verstärkung seines Angriffs im Blick.

Der Stürmer von Atlético Madrid bleibt nach Informationen vondas wichtigste Ziel für das Transferfenster im Januar. Ein Wechsel ist demnach allerdings noch längst nicht abgeschlossen. Die Verantwortlichen in Turin suchen einen Angreifer mit Eigenschaften, die ihnen im aktuellen Kader fehlen. Trainer Luciano Spalletti betonte zuletzt dennoch, dass er mit Randal Kolo Muani, Nick Woltemade und Jeff Ekhator zufrieden sei.

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Ein Trainer müsse mit den Spielern Ergebnisse erzielen, die ihm zur Verfügung stehen. Sörloth fällt unterdessen wegen einer Muskelverletzung im rechten Bein aus, wie Atlético mitteilte. Ob die Spanier den 30-Jährigen, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, tatsächlich ziehen lassen würden, ist unklar. In der laufenden Saison kommt der norwegische Nationalspieler, auch verletzungsbedingt, auf erst acht Einsätze, ein Tor und einen Assist.