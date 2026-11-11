Holtzbrinck Media startet Harbor, um Journalisten zu Eigenmarken zu machen

Holtzbrinck Media gründet Harbor by Holtzbrinck Media, um Journalisten bei der Positionierung und dem Aufbau von Marken zu unterstützen. Der Fokus liegt auf langfristiger Investition in Qualitätsjournalismus.

Holtzbrinck Media hat heute Harbor by Holtzbrinck Media ins Leben gerufen, um Journalisten zur Schaffung eigenständiger Medienmarken zu befähigen und gemeinsam neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das größte Ziel des Unternehmens ist es, ein langfristiges Fundament für Qualitätsjournalismus zu schaffen.

Harbor als Hafen für Medienkreative

Harbor richtet sich gleichermaßen an etablierte Journalisten sowie Nachwuchstalente mit einem klaren publizistischen Profil. In der ersten Phase stellen die Gründer redaktionelle, technische und kaufmännische Ressourcen zur Verfügung, um Journalistinnen und Journalisten in der Positionierung, Formatentwicklung, Produktion und Verbreitung ihrer Inhalte zu unterstützen. So soll das neue Unternehmen ein umfassendes Unterstützungssystem bilden.

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Das neue Medienhaus bietet einen "Hafen" für Talente aus der gesamten Branche - nicht ausschließlich interne Mitglieder von Holtzbrinck Media. Weshalb wird hier besonders auf externe Expertise gesetzt? Dominic Gaspary aus der Geschäftsführung der Dieter von Holtzbrinck Mediengruppe und Jakob Wais, ehemals Chief Content Officer der Premium-Gruppe von Axel Springer, leiten das Projekt.

Strategische Zusammensetzung des Führungsteams

Jakob Wais hatte bisher die deutsche Ausgabe von Business Insider aufgebaut, bevor er bei Holtzbrinck Media an den Start brachte. Dominic Gaspary bringt umfangreiche Erfahrung aus der Geschäftsführung bei Holtzbrinck ein, während Andrea Wasmuth, Vorsitzende der Geschäftsführung, das Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf langfristiger Investition in der Medienlandschaft profiliert. Nach ihrer Aussage soll Harbor nicht nur ein kurzfristiges Projekt sein, sondern ein Beitrag zur Zukunft des Qualitätsjournalismus.

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Wasmuth betonte: Wir bauen ein neues Unternehmen auf, das unser journalistisches Portfolio sinnvoll erweitert und Wachstumspotenziale eröffnet. Sie hob hervor, dass das Modell von Harbor langfristig eine relevante unternehmerische Säule für Holtzbrinck Media darstellen soll.

Ausblick auf Geschäftsmodell und Funktionen

Obwohl das genaue Geschäftsmodell von Harbor bis heute nicht im Detail bekannt ist, kündigten Gaspary und Wais an, die Plattform als ein Unternehmen zu etablieren, das ein relevantes wirtschaftliches und publizistisches Potenzial in der Zusammenarbeit mit journalistischen Köpfen verspricht. Das Unternehmen plant, einen Service entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Journalisten zu etablieren - von der Ideenfindung über die Produktion bis zur Vermarktung und Community‑Aufbau.

Bereits in der letzten Woche hat der Regionalzeitungsverlag Madsack aus Hannover das Programm "RND Voices" vorgestellt, das das Ziel verfolgt, publizistische Personenmarken beim Redaktionsnetzwerk Deutschland aufzubauen. Parallel dazu setzt Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes seit einiger Zeit auf die Strategie von Personenmarken, was die Entwicklung von Harbor ab‑und gleichzeitig vorantreibt.

Verbindung zu bestehenden Markenstrategien

Mit dem Start von Harbor gestaltet Holtzbrinck Media einen wirtschaftlich tragfähigen Ansatz, um Medienmarken zu etablieren und gleichzeitig den Markt für qualitativ hochwertigen Journalismus zu erweitern. Die Initiative baut auf den Erfolgen und Erfahrungen des Unternehmens in der Medienbranche auf und erweitert sein Portfolio um einen neuen, spezialisierten Dienstleister: Harbor by Holtzbrinck Media.