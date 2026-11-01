Home Assistant 2026.11: Marketplace-Integration und Matter-Unterstützung

Das November-Update 2026.11 von Home Assistant bringt den integrierten Marketplace, erweiterte Automatisierungen und Matter-Kamera-Support. Erfahren Sie, was sich ändert.

Die Entwickler der Open-Source-Plattform Home Assistant haben mit dem Update in der Version 2026.11 einen signifikanten Schritt zur Vereinfachung und Leistungssteigerung ihrer Smart-Home-Steuerung vorgenommen. Das im November veröffentlichte Software-Update richtet sich an Nutzer, die ihre intelligenten Wohnräume mit Home Assistant auf einem Raspberry Pi, einem Mini-PC oder innerhalb eines Docker-Containers verwalten. Ziel der aktuellen Veröffentlichung ist es, die Abhängigkeit von externen Diensten weiter zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit durch direkt integrierte Funktionen zu erhöhen.

Integration des HACS Marketplaces

Eines der zentralen Features des Home Assistant November-Updates ist die direkte Einbindung des bisher als separates Plugin bekannten Home Assistant Community Store, der künftig unter der Bezeichnung Marketplace firmiert. Diese tiefgreifende architektonische Änderung bedeutet, dass die Installation des Marktplatzes nicht mehr als unabhängiger Schritt erfolgen muss, da die Funktionalität nun fest in die Hauptsoftware integriert ist. Bei bestehenden Installationen des Home Assistant Community Store sorgt das Update-System automatisch für die notwendige Anpassung, sodass keine manuellen Eingriffe der Nutzer erforderlich sind.

Also read TAGESVORSCHAU: Termine am 5. November 2026

Zusätzlich zur technischen Integration werden auch die Zugriffsbeschränkungen gelockert. Für die Nutzung des normalen Katalogs des neuen Marketplaces ist die Anbindung eines GitHub-Kontos nicht länger erforderlich. Dies senkt die Hürde für neue Benutzer erheblich, da sie Erweiterungen ohne komplexe Kontoverknüpfungen installieren und anschließend direkt einrichten können. Ein erneuter Neustart der Home Assistant-Instanz ist für diese Prozesse nicht notwendig, was die Verfügbarkeit des Systems maximiert.

Erweiterte Steuerung und Automatisierungen

Neben der Infrastruktur für Erweiterungen bringt Version 2026.11 präzise Kontrollmechanismen für die Automatisierung von Haushaltsgeräten. Der neue Automationseditor ermöglicht es Anwendern, Geräte, Bereiche, Etagen und andere logische Elemente gezielt von Aktionen auszuschließen. Ein konkretes Anwendungsbeispiel ist die Aktivierung der Beleuchtung im gesamten Erdgeschoss, wobei einzelne Lampen bewusst ausgeschaltet bleiben können. Diese Feinjustierung bietet ein neues Maß an individueller Kontrolle über die vernetzte Haustechnik.

Advertisement

Die Funktionalität des Editors wurde zudem um die Möglichkeit erweitert, einzelne Schritte in einer Abfolge zu ersetzen, was die Wartung und Anpassung komplexer Skripte erleichtert. Bei Status-Triggern steht nun eine neue Option zur Verfügung, die es Automationen ermöglicht, spezifisch auf bestimmte Änderungen des Systemstatus zu reagieren. Diese Verbesserungen im Bereich der Logikbildung machen die Software für fortgeschrittene Anwender attraktiver, die feingliedrige Steuerungen implementieren möchten.

Optimierte Dashboards und Matter-Integration

Auch die visuelle Darstellung der Steuerungseinheit wurde überarbeitet, um die Bedienbarkeit der Dashboards zu verbessern. Nutzer können Abschnitte in ihren Ansichten nun kopieren, ausschneiden und an anderer Stelle innerhalb des Dashboards einfügen. Diese Flexibilität erlaubt es, die Oberfläche an die persönlichen Gewohnheiten anzupassen. Automatische Abschnitte sorgen darüber hinaus dafür, dass passende Geräte und Entitäten selbstständig aktuell gehalten werden, was den manuellen Pflegeaufwand reduziert.

In puncto Hardware-Kompatibilität erweitert Home Assistant die Unterstützung für Matter-Kameras, einem wichtigen Standard für vernetzte Geräte. Livestreams dieser Kameras werden nun direkt per WebRTC im Browser angezeigt, was die Latenz reduziert und die Kompatibilität mit verschiedenen Endgeräten erhöht. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Entwickler für offene Standards in der Smart-Home-Branche.

Verbesserte Datensicherung und Speicherverwaltung

Die Verwaltung von Sicherungskopien und Medien wurde durch das November-Update ebenfalls erweitert. Nutzer können Backups und Mediendateien nun nicht nur auf internen Laufwerken, sondern auch auf externen USB-Festplatten speichern. Diese Option bietet ein zusätzliche Flexibilität für die Datensicherung und entlastet die internen Speicherressourcen des Systems. Die Kombination aus verbesserter Backup-Möglichkeiten, der nahtlosen Integration des Marketplaces und den erweiterten Automatisierungsfunktionen macht die Version 2026.11 zu einem wichtigen Meilenstein für die langfristige Entwicklung der Open-Source-Plattform.