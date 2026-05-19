Home Depot und andere Unternehmen: Umsatz- und Gewinnsprung trotz schwieriger Bedingungen

Die Branche des Wohn- und Baumarkts sowie der Schuh- und Hörgerätehersteller präsentieren aktuelle Ergebnisse. Home Depot ziert erneut die Spitzenposition, während Dr. Martens und Hornbach sich behaupten. Sonova und Ryanair sehen Wachstumschancen, während die Billigfluggesellschaft im Pariser Netztag einen deutlichen Nettogewinn einmischt.

Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 3.

Mai zwar um 4,8 Prozent auf knapp 41,8 Milliarden US-Dollar (35,9 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber nur um 0,6 Prozent gestiegen. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten, ergebnisseitig schlug sich Home Depot aber besser als gedacht. Die Aktie gab zum Handelsstart in den USA um rund drei Prozent nach und war damit Schlusslicht im Dow Jones Industrial.

"Unsere Ergebnisse für das erste Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Unternehmenschef Ted Decker laut Mitteilung. Die Nachfrage habe sich ähnlich entwickelt wie im vergangenen Geschäftsjahr. Seit Längerem bremsen vorwiegend die hohen Kreditkosten die Ausgaben für Renovierungs- und Modernisierungsprojekte. Näher Erfolg: Der britische Schuhhersteller Dr. Martens erntet die Früchte seiner neuen Strategie, die den weitgehenden Verzicht auf Rabatte vorsieht.

Der bereinigte Vorsteuergewinn schnellte im Geschäftsjahr 2025/26 um 61 Prozent auf 55 Millionen Pfund in die Höhe, obwohl der Umsatz um knapp drei Prozent auf 765 Millionen Pfund schrumpfte, wie der für seine klobigen Stiefel mit gelber Naht bekannte Traditionskonzern am Dienstag mitteilte. Die Dividende soll stabil bei 2,55 Pence je Aktie gehalten werden. Vorstandschef Ije Nwokorie erklärte, das Unternehmen habe die Wende zum Gewinnwachstum geschafft.

Man habe sich darauf konzentriert, die Qualität der Einnahmen zu verbessern, indem man Rabattaktionen sowohl im eigenen Geschäft als auch im Großhandel reduzierte. Dies führte zu einer höheren Bruttomarge. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechne er mit einem weiteren deutlichen Gewinnwachstum.

"Die Nachfrage nach der Marke Dr. Martens wächst weiter", erklärte Nwokorie. Dies zeige sich in steigenden Zahl von Kooperationsanfragen, einer verstärkten Unterstützung seitens der Großhandelspartner sowie einer starken Resonanz der Verbraucher auf neue Produktfamilien. Die Baumarktkette Hornbach hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 trotz eines Schwierigkeiten Konsumumfelds behauptet. Gestiegene Personal- und Betriebskosten hätten zwar das Ergebnis belastet, teilte der Konzern mit.

Hornbach habe aber Marktanteile in Deutschland und Europa hinzugewonnen und von einer verbesserten Handelsspanne profitiert. So kletterte der Umsatz um 3,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) mit 264,7 Millionen Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert lag. Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 2,40 Euro je Aktie erhalten.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet das Management mit einem Umsatz auf oder leicht über dem Niveau des Vorjahres und einem bereinigten Ebit in etwa auf Vorjahreshöhe.

"Wir blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27, auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll bleibt", sagte der Vorstandschef Albrecht Hornbach. Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 dank der starken Nachfrage nach neuen Modellen operativ gewachsen. Der Umsatz stieg in Lokalwährungen um 5,9 Prozent, ging in Schweizer Franken aber um 0,2 Prozent auf rund 3,61 Milliarden Franken zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Treiber war vor allem das Großhandelsgeschäft mit neuen, KI-gestützten Hörgeräten.

Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn (Ebita) kletterte währungsbereinigt um 17,3 Prozent, in Franken blieb ein Plus von 3,7 Prozent auf 811,2 Millionen Franken. Die Aktionäre sollen an der operativen Stärke teilhaben: Der Verwaltungsrat schlägt eine Rekorddividende von 4,70 Franken je Aktie vor. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende März) zeigte sich Sonova optimistisch und stellte ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent sowie einen Anstieg des Kern-EBIT um sieben bis zehn Prozent in Aussicht.

Ryanair rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Anstieg der Stückkosten im mittleren einstelligen Prozentbereich. Haupttreiber sind die gestiegenen Treibstoffpreise infolge des Nahostkonflikts: 80 Prozent des Kerosinbedarfs hat die irische Billigfluggesellschaft zwar zu 67 Dollar pro Barrel abgesichert, die verbleibenden 20 Prozent sind jedoch dem aktuellen Preisniveau ausgesetzt. Der Treibstoffkostenblock ist nach Angaben von Finanzvorstand Neil Sorahan um "einige hundert Millionen Euro" gestiegen. Hinzu kommen höhere Ausgaben für Crew-Gehälter, Flugzeugwartung und EU-Umweltsteuern, die allein um 300 Millionen Euro steigen sollen.

Trotz der Kostenbelastung schloss Ryanair das abgelaufene Geschäftsjahr besser als erwartet ab: Der Nettogewinn lag mit 2,26 Milliarden Euro über der eigenen Zielspanne von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro, der Umsatz stieg um elf Prozent auf 15,5 Milliarden Eur





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