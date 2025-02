Home Nurse Inc. Georgia'da Aile Bakımı İçin Yapılandırılmış Program Açıkladı

Home Nurse Inc., Georgia'daki aile üyeleri ve engelli bireylerin bakımını desteklemek amacıyla finansal destek ve sağlık danışmanlığı sunan bir program duyurdu.

Griffin, Georgia - Home Nurse Inc., bir program duyurdu. Bu program, günlük yaşamda yardıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli bireyler i bakımında bulunduran ailelere finansal destek ve sağlık danışmanlığı sağlayacaktır. Amacı, bakım sağlayanların güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmaktır. Ana bakım verenler, programın uygunluklarını öğrenmek için Home Nurse Inc.'yi doğrudan arayabilir veya web sitesindeki çevrimiçi formu doldurabilirler.

Program, evde bakım sağlayan aile üyelerine, başka bir gelir kaynağı bulunmadıkları takdirde, finansal yardım sağlayacaktır. Yemek hazırlama, beslenme desteği, banyo ve giyinme desteği, hareketlilik desteği gibi günlük aktiviteler gibi görevleri yerine getiren bakım verenler, ev dışında çalışmadıkları, uzaktan çalışmadıkları veya evde veya çevrimiçi iş sahibi olmadıkları sürece, hizmetleri için haftalık vergi indirimi alabilemektedir. Ancak, Home Nurse Inc., SFC programından finansal ödül almak için, aile üyesi ve ana bakım vereninin en az 18 yaşında olması ve aynı evde yaşaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, bakım vereninin aile üyesine biyolojik veya evlilik yoluyla çocuğu, torunu veya yasal velisi olarak ilişki içinde olması gerekir. Programın faydaları arasında, aile üyelerine göre geliştirilmiş kişiselleştirilmiş günlük bakım planının sunulması yer almaktadır. Bu plan, Home Nurse Inc.'nin deneyimli SFC klinik ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Program ayrıca, bakım verenlere profesyonel sağlık danışmanlığı hizmeti de sunmaktadır. Program için başvurmak isteyenler, https://www.homenurse.net/structured-family-caregiving/ adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirler.





