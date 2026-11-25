Arbeitnehmer im Homeoffice haben in Österreich Anspruch auf teilweisen Ersatz der Kosten ihres Internetanschlusses. Auch wenn sie freiwillig zu Hause arbeiten.

Beschäftigte, die regelmäßig Arbeitsleistungen von zu Hause erbringen, haben in Österreich Anspruch auf Ersatz von Kosten der dafür genutzten Internetverbindung. Das hat der Oberste Gerichtshof in Wien rechtskräftig entschieden.

Abweichende Vereinbarungen sind nichtig. Der OGH schränkt den Anspruch nicht auf Mitarbeiter ein, denen der Arbeitgeberexplizit aufgetragen hat. Der Kostenersatz muss „entweder in Form einer angemessenen Pauschalabgeltung oder anteilig nach dem Ausmaß der betrieblichen Nutzung im Verhältnis zum Privatnutzungsanteil” erfolgen. Für den klagenden Betriebsrat könnte es ein Pyrrhussieg sein..

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Demnach hat „der Arbeitgeber die für die regelmäßige Telearbeit erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitzustellen. ” Davon kann durch Vereinbarung abgewichen werden, wenn „der Arbeitgeber die angemessenen und erforderlichen Kosten” der vom Arbeitnehmer eingebrachten digitalen Arbeitsmittel trägt.

„Die Kosten können auch pauschaliert abgegolten werden. ” Der OGH zählt Internetzugang zu den „digitalen Arbeitsmitteln”. Relativ zwingend bedeutet hier, dass die gesetzliche Vorgabe nicht durch Verträge geändert werden kann, außer zum Vorteil des Arbeitnehmers. Der beklagte Arbeitgeber ist ein großes Unternehmen, das Werksverkehr für die Fahrt an die Arbeitsstätte betreibt.

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Jenen, die den Gratiswerksverkehr nicht nutzen können, zahlt das Unternehmen freiwillig 32 bis 42 Euro netto pro Monat – selbst dann, wenn der jeweilige Mitarbeiter lieber von zu Hause arbeitet. Für Heimarbeit schließen die Beteiligten individuelle Verträge, in denen der jeweilige Beschäftigte bestätigt, bereits einen sicheren und stabilen Internetanschluss zu haben, keine Mehrkosten zu erleiden und auf Kostenersatz dafür zu verzichten. Der Arbeitgeber stellt Laptop samt Zubehör zur Verfügung und zahlt zusätzlich einmalig mindestens 465 Euro für weitere Arbeitsmittel.

Außerdem gibt er manchen Kollegen im Home Office Smartphones samt Mobilfunkvertrag mit Datenvolumen. Dass die Mitarbeiter sowieso ausreichende Internetzugänge haben und keine Zusatzkosten erleiden, ist unstrittig, aber unerheblich: „Es geht nicht darum, ob der Arbeitnehmer Mehrkosten zu tragen hat, sondern darum, dass der Arbeitgeber die Ressourcen des Arbeitnehmers für betriebliche Zwecke nützt und dafür Ersatz zu leisten hat”, begründet der OGH.

„Erforderlichkeit liegt somit auch dann vor, wenn Arbeitnehmer die digitalen Arbeitsmittel bereits besitzen bzw über sie verfügen können. ” Dass der Internetanschluss sowieso vorhanden ist, beeinflusst demnach nur die Höhe des Kostenersatzes, nämlich anteilig zur privaten Nutzung . Vergeblich argumentierte das Unternehmen, diese Nutzung bereits durch den Fahrtkostenzuschuss abzugelten, dem bei Telearbeit keine Fahrtkosten gegenüberstehen.

„Ob der Beklagten allenfalls ein Rückforderungsanspruch hinsichtlich der Fahrtkostenzuschüsse zukommt, ist in diesem Verfahren nicht zu klären”, zieht sich das Höchstgericht aus der Affäre. Juristisch ist die Entscheidung stringent. Ohne die genauen Umstände des nicht genannten Betriebes zu kennen, erscheint das Vorgehen des Betriebsrates kurzsichtig. Rückwirkend wird der Arbeitgeber etwas Geld zahlen müssen, zusätzlich zu den Verfahrenskosten.

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Das reicht für die meisten Telearbeiter aus, und wird dann auch nur anteilig zur privaten Nutzung abgegolten. Für teurere Tarife muss der Arbeitgeber nicht geradestehen. Es bleibt also wenig hängen, speziell wenn mehrere Haushaltsmitglieder den Anschluss privat mitnutzen. Vor allem aber kann der Arbeitgeber in einer Weise reagieren, die jenen, die gerne von zu Hause arbeiten, schadet.

Beispielsweise kann er die freiwilligen Fahrtkostenzuschüsse streichen wenn gar nicht ins Büro gefahren wird, oder freiwillige Telearbeit überhaupt einschränken.