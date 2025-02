HomeToGo wird Hauptsponsor des 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Hauptsponsor gefunden. HomeToGo, ein digitaler Marktplatz für Ferienunterkünfte, wird ab sofort auf den Trikots des Fußballvereins zu sehen sein.

Der 1. FC Union Berlin hat einen Hauptsponsor gefunden. Ab sofort wird der Verein in neuen Trikots auflaufen. Der Schriftzug von HomeToGo, einem digitalen Marktplatzes für Ferienunterkünfte, ziert beginnend mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonnabend, 15.30 Uhr) die Brust der Köpenicker Jerseys. Damit hat der Verein für die weitere Rückrunde einen Hauptsponsor gefunden, der Union künftig auch als offizieller Reisebegleiter unterstützen wird.

\„Wir heißen unseren neuen Hauptsponsor herzlich willkommen und freuen uns auf eine kreative und fruchtbare Zusammenarbeit. Zusammen mit HomeToGo gehen wir gestärkt in die verbleibenden Spiele der Rückrunde. Zudem eröffnet uns diese Partnerschaft interessante Möglichkeiten, gemeinsam neue Projekte zu realisieren und unser Stadion als vielseitige Veranstaltungsstätte noch stärker in den Fokus zu rücken“, erklärte Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung des 1. FC Union Berlin, in der offiziellen Mitteilung des Klubs. \HomeToGo ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das 2014 gegründet wurde. Ihren Sitz hat die Firma in Prenzlauer Berg, insgesamt sind 800 Mitarbeiter beschäftigt. „Seit seiner Gründung ist HomeToGo tief in Berlin verwurzelt und hat den 1. FC Union Berlin schon immer von der Seitenlinie aus angefeuert. Jetzt ist es eine große Ehre, unseren Namen auf dem Spielfeld des legendären Stadions An der Alten Försterei zu sehen“, wird Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & Geschäftsführer von HomeToGo, in der Mitteilung zitiert.





