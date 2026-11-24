Hondas Superbike Fireblade kommt 2027 in drei Versionen. Honda will nach 20 Jahren endlich wieder den Titel in der Superbike-WM holen.

Honda s legendäres Superbike Fireblade gibt es 2027 in drei Ausführungen: Neben der Basis sind das die SP und die HRC Works Edition. Alle leisten 218 PS.

Die Ingenieure gingen in enger Zusammenarbeit mit Hondas Rennabteilung HRC diesmal von oben nach unten vor: Zuerst lag die Priorität auf den Anforderungen für die Superbike-WM, erst dann erfolgten die Entwicklungen für den Straßenfahrer. Honda will endlich wieder die Superbike-WM gewinnen. Das letzte Mal konnte der weltgrößte Motorradhersteller den Titel 2007 erringen. Fangen wir mit der laut Honda alltagstauglichsten Fireblade an – wobei das relativ verstanden werden will.

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Die CBR 1000 RR-R Fireblade bekommt wie die SP und HRC Works Edition einen neuen Aluminiumrahmen mit nur zwei Millimeter Wandstärke und reduzierter Seitensteifigkeit für ein leichteres Einlenkverhalten, mehr Kontrolle in der Kurve und verbesserte Beschleunigung am Kurvenausgang. Auch die Fahrwerksgeometrie wurde geändert: ein um fünf Millimeter auf 1455 mm verlängerter Radstand, der Lenkkopfwinkel steht mit 66 Grad geringfügig steiler und der Nachlauf verkürzt sich leicht auf 101 mm.

Damit wandert mehr Gewicht auf das Vorderrad und die Verteilung vorn/hinten beläuft sich jetzt auf 53,3 zu 46,7 Prozent. Die Sitzhöhe des Superbikes wurde über ein neues Rahmenheck von 831,5 auf 843 mm angehoben.

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Zudem rotiert die Kurbelwelle im Motorgehäuse um 5,2 mm höher. Die Showa-Big-Piston-Gabel steckt in überarbeiteten Gabelbrücken. Alles kleine, aber entscheidende Schritte für verbesserte Performance auf der Rennstrecke. Außer dem bereits erwähnten Rahmen, der nur noch 9 kg wiegt, und der verkürzten Aluminiumschwinge hat Honda auch an den Aluminiumgussfelgen, den 330-mm-Bremsscheiben, den radialen Vierkolben-Bremszangen von Nissin sowie durch Motordeckel aus Magnesium, Aluminiumschrauben am Motor, ein leichteres Kurbelgehäuse und eine neue 520er-Antriebskette Gewicht gespart.

Insgesamt ist die CBR 1000 RR-R Fireblade jetzt mit 199 kg vollgetankt um 1,3 kg leichter. Ihr 16,6-Liter-Tank besteht aus dem besonders leichten und stabilen Titan und benötigt keine Tankabdeckung aus Kunststoff. Damit die neue Generation erkennbar wird, hat Honda die Fireblade an entscheidenden Stellen umgestaltet. An der Front sind die beiden LED-Scheinwerfer samt Tagfahrlicht nur noch zwei schmale Striche, dazwischen liegt der Schlund zum Luftfilterkasten.

Auffallend ist, dass Honda beim Basismodell und der SP auf Winglets verzichtet, was viele Ästheten dankbar zur Kenntnis nehmen. Die Entwickler betonen, dass die Form der Verkleidung genauso viel Abtrieb erzeugt wie die der Vorgängerin, obwohl dort noch Winglets seitlich rausragten. Der Reihenvierzylinder leistet weiterhin exakt 217,6 PS bei 14.000 U/min. Der Fortschritt liegt im verbesserten Drehmomentverlauf: Der Motor produziert nun maximal 114 Nm schon bei 10.500 U/min, vorher waren es 113 Nm bei 12.000 U/min.

Erreicht hat Honda das durch eine Reihe von Maßnahmen: zweistufig verstellbare Ansaugtrichter, modifizierte Steuerzeiten, optimierter Ventiltrieb, überarbeitete Kolbenböden und Brennräume sowie eine höhere Verdichtung von 13,8:1.