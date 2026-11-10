Honda erhöht Gewinnprognose und Jenoptik profitiert von KI-Chip-Boom

Honda steigert die Prognose auf 780 Milliarden Yen, während Jenoptik seine Erwartungen korrigiert. Softbank verzeichnet Verluste durch fallende KI-Aktienkurse.

Honda hat seine Gewinnprognose für das am 31. März 2027 endende Geschäftsjahr deutlich angehoben. Das japanische Automobilunternehmen erwartet nun einen Gewinn von 780 Milliarden Yen, was einem Wert von rund 4,9 Milliarden Dollar entspricht. Zuvor hatte Honda eine Zielgröße von 650 Milliarden Yen anvisiert. Dennoch blieben die Erwartungen der Marktanalysten übertroffen, die zuvor mit einem Ergebnis von 839 Milliarden Yen kalkuliert hatten. Diese Anpassung der Prognose spiegelt die positiven Entwicklungen im Kerngeschäft wider, insbesondere im Bereich der Hybridfahrzeuge.

Im Quartal bis zum 30. September lag der operative Gewinn von Honda jedoch bei lediglich 118 Milliarden Yen. Dieser Wert lag deutlich unter der Schätzung der Experten, die mit rund 265 Milliarden Yen gerechnet hatten. Ein wesentlicher Faktor für diese Unterperformance war eine Abschreibung in Höhe von 2,5 Billionen Yen, die Honda im laufenden Jahr für Elektrofahrzeuge vornehmen musste. Trotz dieser Belastungen zeigen sich Stärken bei Motorrädern und im Nordamerikageschäft.

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Strategische Expansion in Ohio und neue Modelle

Um die Zukunftssicherheit zu gewährleisten, plant Honda den Bau eines neuen Werks in Ohio. Dieses Investitionsvorhaben umfasst ein Volumen von drei Milliarden Dollar. Die Jahresproduktion ist auf 240.000 Fahrzeuge ausgelegt, wobei der Betrieb ab dem Jahr 2029 anlaufen soll. Diese Kapazitätserweiterung ist Teil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, das sich stark auf die wachsende Nachfrage nach Hybridfahrzeugen konzentriert. Honda hat zudem angekündigt, bis März 2030 weltweit 15 neue Hybridmodelle auf den Markt zu bringen.

Technologiekonzern Jenoptik korrigiert Prognose nach oben

Neben Honda zeigt auch der Technologiekonzern Jenoptik eine positive Entwicklung. Beflügelt durch einen signifikanten Auftragsboom aus der Halbleiterindustrie hat Jenoptik seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Für das Jahr 2026 erwartet das Unternehmen nun eine operative Umsatzrendite in Höhe der Ebitda-Marge von rund 22 Prozent. Die vorherigen Schätzungen lagen zwischen 20 und 21 Prozent. Diese Zuversicht gründet auf das stark wachsende Geschäft mit Ausrüstern der Halbleiterindustrie.

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Die quantitativen Daten untermauern diese Optimismus. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um mehr als 41 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich im selben Zeitraum um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis, gemessen an der Ebitda, wuchs um mehr als 35 Prozent auf 178,2 Millionen Euro. Unter dem Strich schnellte der Konzerngewinn um rund 57 Prozent auf 74 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich dabei auf 1,28 Euro im Vergleich zu 0,80 Euro im Vorjahreszeitraum.

Softbank verzeichnet ersten Verlust seit fast zwei Jahren

Im Gegensatz zu den positiven Entwicklungen bei Honda und Jenoptik weist Softbank im zweiten Geschäftsquartal einen erheblichen Nettoverlust aus. Der japanische Technologieinvestor bilanzierte einen Verlust von 1,12 Billionen Yen, was einem Wert von rund 7,1 Milliarden Dollar entspricht. Analysten hatten noch einen Gewinn von 129 Milliarden Yen erwartet. Es handelt sich um den ersten Verlust für das Unternehmen seit fast zwei Jahren. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch fallende Kurse bei den Beteiligungen Arm, Intel und Coupang.

Ein weiteres Minus in Höhe von 81,6 Milliarden Yen entstand beim Vision Fund. Die Aktie des Softbank-Konzerns hat seit ihrem Rekordhoch im Juni mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Softbank gilt zunehmend als ein wichtiger Indikator für die Stimmung in der KI-Branche. Das Unternehmen hält rund 13 Prozent an OpenAI. Die Bewertung von OpenAI lag zuletzt bei etwa 1,25 Billionen Dollar, nachdem rund 11 Milliarden Dollar eingesammelt wurden, was unter der angestrebten Bewertung von 1,4 Billionen Dollar bei 30 Milliarden Dollar Eigenkapital lag. Investoren machen vor allem die Schulden für die KI-Wetten verantwortlich.

Energie- und Halbleitermarkt zeigen sich stabil

Auch im Energiesektor gibt es positive Signale. Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper trommelt mit steigenden Gewinnen um die Gunst der Anleger. Das Gasgeschäft hat maßgeblich zu den Zuwächsen in den ersten neun Monaten beigetragen. Die Sparte Greener Commodities verbesserte ihr bereinigtes Ebitda auf 494 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 196 Millionen Euro verbucht wurde. Der bereinigte Nettogewinn verdoppelte sich auf 579 Millionen Euro. Der Bund prüft derzeit die Optionen für eine Reprivatisierung durch Verkauf oder Börsengang.

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Der Münchner Halbleiter-Hersteller Infineon meldete ein Rekord-Quartalsergebnis. Im abgelaufenen vierten Quartal steigerte Infineon die Erlöse um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis wuchs um 56 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Vorstandschef Jochen Hanebeck kündigt für das Geschäftsjahr 2026/2027 einen Umsatz von 20 Milliarden Euro an. Treiber sind insbesondere Halbleiterlösungen für Rechenzentren, die voraussichtlich vier Milliarden Euro zum Umsatz beitragen werden. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) verzeichnete im Oktober einen Umsatz von 586,9 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, einem Plus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.