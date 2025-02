Honda Gold Wing: 50 Jahre Luxus und Innovation im Tourensegment

Der Text beleuchtet die Geschichte der Honda Gold Wing, einem legendären Tourenmotorrad, das seit 50 Jahren Maßstäbe im Segment setzt. Von der Einführung 1975 bis zur neuesten Generation wird die Entwicklung der Gold Wing mit ihren technischen Innovationen und ihrem Fokus auf Luxus und Komfort detailliert beschrieben.

Vor einem halben Jahrhundert hat Honda mit der Gold Wing einen neuen Maßstab im Tourensegment gesetzt. Die Entwickler zogen sämtliche Register für das ultimative Luxusmotorrad , bis heute wurden über 640.000 Gold Wing s verkauft. Honda wollte damals unbedingt führender Motorradhersteller auf diesem Planeten werden, dafür mussten sie in vielen Klassen das beste Modell bieten. Deshalb begann 1972 ein Designteam, einen vollkommen neuen Tourer zu entwickeln.

Federführend war Soichiro Irimajiri, der in den 60er-Jahren die legendären Fünf- und Sechszylinder-Rennmaschinen zu verantworten hatte und Honda mehrere WM-Titel beschert hatte. Die Vorgabe war ein Motorrad mit maximalem Komfort für Fahrer und Sozius. Ein Prototyp mit einem Reihensechszylindermotor bot zwar sehr viel Leistung, wurde jedoch aus Kostengründen verworfen. 1975 präsentierte Honda dann die fertige GL 1000 Gold Wing mit einem flüssigkeitsgekühlten Vierzylinder-Boxermotor und Kardanantrieb. Er holte aus 999 cm³ Hubraum 82 PS und 80 Nm Drehmoment, was für die damalige Zeit eine echte Ansage war. Zudem bestach er mit weichem Motorlauf und mächtigem Durchzug. Den benötigte die Gold Wing auch bei 295 kg Leergewicht. Durch ihren niedrigen Schwerpunkt erwies sich das Tourenmotorrad aber als erstaunlich handlich, hatte allerdings wenig Schräglagenfreiheit. Honda gab eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h an, die jedoch von Pendelerscheinungen begleitet wurde. Eine Vollverkleidung bot die erste Gold Wing noch nicht, dafür war sie das erste Serienmotorrad mit drei Bremsscheiben – zwei vorn, eine hinten. Der vermeintliche Tank war in Wirklichkeit ein Stauraum, ihr 19 Liter großer Tank versteckte sich im Rahmendreieck. Die Gold Wing verfügte zwar serienmäßig über einen E-Starter, hielt aber für Notfälle in der Tankattrappe noch einen Kickstarter bereit, der auf eine Welle hinter der Lichtmaschine gesteckt werden konnte.Honda feiert das 50. Jubiläum seines Luxustourers Gold Wing. Mit der GL 1000 Gold Wing begann 1975 der Siegeszug des großen Tourers von Honda. Ganz wichtig war Honda die Zuverlässigkeit, und auch in dem Punkt konnte die Gold Wing glänzen. Sie war auf Anhieb ein Verkaufserfolg, 80 Prozent gingen in den amerikanischen Markt. Das veranlasste Honda ein Werk eigens für die Gold Wing in Marysville/Ohio zu bauen (seit 2011 werden dort allerdings nur noch Autos produziert). Sie eroberte sich den Ruf, das gediegenste Tourenmotorrad zu sein. 1980 vergrößerte Honda in der GL 1100 Gold Wing den Hubraum auf 1085 cm³ für noch mehr Drehmoment (90 Nm), ein längerer Radstand brachte Ruhe bei hohen Geschwindigkeiten. Eine luftunterstützte Federung verbesserte den Federungskomfort und ihre Stufensitzbank ähnelt mehr Sesseln für Fahrer und Beifahrer. Als Modell 'Interstate' erhielt die Gold Wing im selben Jahr serienmäßig eine breite Vollverkleidung mit hohem Windschild, Packtaschen und ein Topcase. Doch die Gold Wing sollte auch immer den Gipfel des Luxus im Motorradbau darstellen und so bekam sie schon 1982 werksseitig als Version 'Aspencade' ein Radio samt Lautsprechern in der Innenverkleidung und LCD-Instrumente im Cockpit. Ab 1985 hatte die Gold Wing einen 1200er-Motor und grundsätzlich eine Vollverkleidung. Dazu gesellten sich eine Kraftstoffeinspritzung, eine Hinterrad-Niveauregulierung, ein elektronischer Reisecomputer, ein Tempomat und ein Soundsystem mit vier Lautsprechern. Das konnte die Konkurrenz in der Fülle nicht bieten. Doch Honda ruhte sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern überarbeitete die Gold Wing für 1988 gründlich. Sie wurde nun von einem 1520-cm³-Sechszylinder-Boxermotor angetrieben, der nicht nur stärker, sondern auch leiser und geschmeidiger lief. Er war der hubraumstärkste Serienmotor auf dem Markt und trieb die 385 kg schwere GL 1500 Gold Wing mit 150 Nm Drehmoment schon bei 4000/min vorwärts. Als erste Honda erhielt sie einen elektrischen Rückwärtsgang, der das Rangieren des schweren Geräts erleichterte. Volle acht Jahre lang entwickelte Honda die GL 1800 Gold Wing, die 2001 endlich den Fans präsentiert wurde. Projektleiter war ausgerechnet Masanori Aoki, der zuvor Sportmotorräder wie die CBR 600 F und die CBR 400 RR entwickelt hatte. Das klang zunächst merkwürdig, doch seine Expertise sollte der neuen Gold Wing noch mehr Agilität verleihen. 'Mein Ziel war es, den Spaßfaktor zu erhöhen und eine Gold Wing mit Power- und Handlingqualitäten zu entwickeln, die man sonst nur Sportbikes zutraut', erklärte Aoki. Der Sechszylinder-Boxer mit 1832 cm³ Hubraum war das Herzstück der neuen Gold Wing. Im Laufe der Entwicklung hatte Honda für die GL 1800 Gold Wing nicht weniger als 20 technische Patente angemeldet. Überhaupt glänzte die Gold Wing immer wieder mit Innovationen, so bot sie 2006 als erstes Motorrad gegen Aufpreis einen Fahrer-Airbag. Die Sensoren saßen in der Vorderradgabel und lösten den Airbag bei Bedarf in 15 Hundertstelsekunden aus.





