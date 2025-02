Honda in Führung beim Suzuka 8h, YART kämpft mit Problemen

Honda dominiert das Suzuka 8h nach drei Stunden. YART hingegen hat mit technischen Problemen zu kämpfen und liegt weit hinter den Spitzenreitern. Suzuki-Teams und BMW kämpfen um die vorderen Plätze.

Beim Suzuka 8h hat es in den ersten drei Stunden bereits mehrere Dramen gegeben. Während Honda scheinbar auf Kurs ist, hat es bei YART zu Problemen gekommen. Positiv aufgefallen sind die Suzuki -Teams, insbesondere das von Marcel Schrötter, sowie BMW .\Das Honda -Werksteam (HRC) hatte sich im Top-10-Trail den vordersten Startplatz gesichert, gefolgt von Yamaha Austria Racing Team, den Honda -Teams Toho und SDG sowie Suzuki Endurance (SERT).

Wichtiger als der Startplatz ist aber der Start selbst und die erste Runde, bis sich das Feld sortiert hat. Allein in der ersten Stunde wechselte die Führung siebenmal zwischen HRC, YART, SERT und Astemo Honda. Dann setzte sich HRC an die Spitze ab, was auch an einem Problem von YART lag. Zweimal musste Karel Hanika und Marvin Fritz einen unplanmäßigen Boxenstopp für eine Reparatur einlegen und verloren so viel Zeit, dass ein Podiumsplatz nicht mehr erreichbar ist. Nach 2 Stunden lag das Team aus Österreich nur auf Rang 43. Einziger Trost für Teamchef Mandy Kainz: Auch beim WM-Zweiten F.C.C. TSR gab es Probleme – der Titelverteidiger lag nach einem Sturz nur auf der 19. Position. Nach drei Stunden hatte Honda die Führung auf eine Runde ausgebaut. Um Platz 2 kämpften mit SERT, S-Pulse und AutoRace Ube drei Suzuki-Teams – bei S-Pulse war Marcel Schrötter im Einsatz. BMW Motorrad hatte als Zehnter bereits zwei Runden Rückstand.\Mit den Reifen von Dunlop ist eine Top-Platzierung in Suzuka ohnehin nahezu unmöglich zu erreichen. YART fuhr mit Marvin Fritz zwar die schnellsten Rundenzeiten, schneller als HRC an der Spitze, aber YART lag weiterhin auf Platz 43 und hatte drei Runden Rückstand auf das Team auf der 42. Position. Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





