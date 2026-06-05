Hongkonger Wirtschaftsdelegation schließt äußerst erfolgreiche Zentralasien-Tournee mit 96 unterzeichneten Abkommen ab

Eine von Hongkongs Regierungschef John Lee angeführte Geschäftsreise durch Kasachstan und Usbekistan resultiert in Dutzenden von Absichtserklärungen und Vereinbarungen. Die Delegation stärkte diplomatische Beziehungen und etabliert ein "Hub-zu-Hub"-Kooperationsmodell, um Hongkong als unverzichtbare Drehscheibe für Handel zwischen China, Zentralasien und der Welt zu positionieren.

Tashkent, Usbekistan , 5. Juni 2026 - Eine von Regierungschef John Lee angeführte Wirtschaft sdelegation der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) und organisiert vom Hongkong er Handel sentwicklungsrat ( HKTDC ) hat ihre erste Station in Kasachstan vom 1. bis 3.

Juni abgeschlossen und besucht nun Tashkent, die Hauptstadt Usbekistans, für den letzten Teil ihrer Zentralasien-Tournee vom 4. bis 5. Juni. Während des Besuchs traf sich die Delegation mit hochrangigen Vertretern der lokalen Regierung und der Wirtschaftsgemeinschaft und förderte erfolgreich Kooperationsmöglichkeiten in mehreren Sektoren. Der HKTDC wird im Anschluss an Schlüsselprojekte, die während des Besuchs vermittelt wurden, professionelle Nachbearbeitungsdienste für Geschäftspartnerschaften und Unterstützung anbieten, um die Projektdurchführung zu beschleunigen und weiterhin Hongkonger Unternehmen bei der Erschließung weiterer internationaler Kooperationsmöglichkeiten zu unterstützen.

Die Wirtschaftsdelegation vermittelte die Unterzeichnung von 66 Absichtserklärungen (MoUs) und Vereinbarungen während ihres Besuchs in Kasachstan und Usbekistan, die Bereiche wie Handel, Investitionen, Finanzen, Technologie und Luftfahrt abdeckten. Zudem wurden 15 Kooperationsvereinbarungen auf Regierungsebene unterzeichnet, während Nicht-Delegationsmitglieder 15 MoUs in Bereichen wie Wissenschaft und Kultur unterzeichneten, womit sich die Gesamtzahl der unterzeichneten Vereinbarungen und MoUs auf 96 belief.

Diese Ergebnisse haben eine solide Grundlage für die Vertiefung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Hongkong, dem chinesischen Festland, Kasachstan und Usbekistan gelegt und unterstreichen Hongkongs Rolle als Schlüsselplattform für Festlandunternehmen, die international expandieren, und fördern weiterhin langfristige Kooperationen mit zentralasiatischen Märkten. In Zukunft sehen die Parteien der Einladung weiterer zentralasiatischer Unternehmen nach Hongkong und zu den Flaggschiff-Konferenzen und Ausstellungen des HKTDC entgegen, darunter dem Belt and Road Summit und InnoEX, um Hongkongs Stärken als internationaler Geschäfts- und Handelsdrehscheibe zu nutzen und die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.

Während ihres Aufenthalts in Usbekistan traf sich die Delegation mit hochrangigen Beamten, Handelsgremien und Wirtschaftsvertretern, darunter dem Ministerium für Investitionen, Industrie und Handel (MIIT) von Usbekistan, der Usbekischen Handelskammer und IT Park Usbekistan, um tiefe Einblicke in die Wirtschaftsentwicklung, das Marktumfeld und die Investitionsmöglichkeiten des Landes zu erhalten. Zusammenfassend sagte Regierungschef Lee über den Zentralasien-Besuch: "Der Zweck dieses Besuchs ist dreifach. Erstens, um aufstrebende Märkte weiter zu erkunden und eine solide Grundlage für langfristige Wirtschafts- und Handelsentwicklung zu legen.

Zweitens, um die Beziehungen zwischen den Regierungen zu stärken und eine engere bilaterale Zusammenarbeit zu fördern. Drittens, ein Hub-zu-Hub-Kooperationsmodell zu etablieren. Während des Besuchs führte ich eine Delegation von 75 Wirtschaftsführern aus Hongkong und Festlandunternehmen nach Kasachstan und Usbekistan - die beiden größten Volkswirtschaften unter den fünf zentralasiatischen Ländern. Die Delegation nahm an mehr als 20 Veranstaltungen teil und besuchte mehrere Projekte in den Sektoren Finanzen, Innovation und Technologie sowie Infrastruktur.

Der Besuch war sehr erfolgreich und erzielte acht wichtige Ergebnisse.

" Lee traf sich mit den Präsidenten, Premierministern und anderen hochrangigen Beamten beider Länder. Beide Seiten vereinbarten, die hochrangige Kommunikation zu verstärken und vielseitige Zusammenarbeit zu verfolgen. Die Regierung von Usbekistan hat vereinbart, ein Generalkonsulat in Hongkong zu errichten.

Darüber hinaus wurden mehrere Vereinbarungen unterzeichnet, darunter Projekte mit erheblichem Investitionswert. Beide Seiten erkannten, dass das Hub-zu-Hub-Kooperationsmodell eine breitere und tiefere Zusammenarbeit zwischen beiden Regionen schaffen und hochwertige Entwicklung vorantreiben wird. Sie werden hochrangige gegenseitige Besuche verstärken, die Werbemaßnahmen der anderen Seite unterstützen und gemeinsam ihre Netzwerke ausweiten. Zur Vertiefung der Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit veranstalteten die HKSAR-Regierung und der HKTDC gemeinsam ein Geschäftsessen in Usbekistan, an dem etwa 230 Wirtschaftsführer und hochrangige Beamte teilnahmen.

Prof. Frederick Ma, Vorsitzender des HKTDC, sagte beim Essen: "Der Zentralasien-Besuch hat fruchtbare Ergebnisse gebracht und erneut das Vertrauen der zentralasiatischen Länder in Hongkongs Rolle als Brücke bekräftigt. Bei der Erschließung aufstrebender Märkte wie Kasachstan und Usbekistan dient Hongkong mit seiner internationalen Glaubwürdigkeit, soliden institutionellen Rahmenbedingungen, weltklasse professionellen Dienstleistungen und dem globalen Netzwerk des HKTDC nicht nur als wichtiger Sprungbrett für Festlandunternehmen, die international expandieren, sondern auch als Tor für ausländische Unternehmen, um in den Festlandmarkt einzutreten, und erleichtert effektiv wechselseitige Investitions- und Handelsströme.

Dieser positive Kreislauf aus "Going Global" und Anziehung von Auslandsinvestitionen zeigt voll und ganz Hongkongs unersetzlichen Wert im Rahmen der Belt and Road-Initiative sowie die Stärken des HKTDC als bevorzugte Plattform für Unternehmen, die wechselseitige Expansion anstreben.





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