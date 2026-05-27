Honor 600 und Honor 600 Pro: Änderungen für die chinesische Version

Honor bringt Änderungen für die chinesische Version der Smartphones Honor 600 und Honor 600 Pro. Ein Leak gibt Einblicke in die geplanten Änderungen.

Anfang Mai brachte Honor die Smartphones Honor 600 und Honor 600 Pro weltweit auf den Markt. Jetzt deutet ein Leak darauf hin, dass die Geräte in China mit mehreren Änderungen erscheinen könnten.

Neben einem anderen Design soll es dort sogar ein ungewöhnliches Zusatzgerät geben. Die China-Modelle sollen eine andere Rückseite erhalten. Die Kameras sollen nicht wie bei den internationalen Versionen angeordnet sein, sondern in einer horizontalen Leiste sitzen. Ein Bildschirm soll mehrere Aufgaben übernehmen können.

Nutzer könnten ihn als Fernbedienung für die Kamera einsetzen oder als zusätzliche Lichtquelle beim Fotografieren nutzen. Außerdem soll das kleine Display auch als zweiter Bildschirm dienen können. Bei den Akkus soll Honor laut Insider kräftig nachlegen. Das Honor 600 soll in China einen Akku mit 8600 mAh erhalten.

Die internationale Version kommt bisher auf 6400 mAh. Beim Honor 600 Pro ist laut Bericht ein Akku mit 8000 mAh geplant statt der bisher bekannten 6400 mAh





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