Lohnt es sich noch, psychotherapeutische Hilfe anzubieten und sich als Therapeut niederzulassen? Die Sparpläne der Bundesregierung verunsichern bereits viele. Das BR-Format 'Lohnt sich das' hat einem Therapeuten auf den Gehaltszettel geschaut.

durchläuft und außerdem eine ADHS-Diagnose hat. In der 50-minütigen Sitzung möchte Dietmar heute mit ihm daran arbeiten, zu verstehen, wie Gedanken, Gefühle und Verhalten zusammenspielen.

Wer das Studium schafft, sei aber noch lange kein geeigneter Therapeut, meint Dietmar: "In erster Linie beweist man mit einem Psychologiestudium, dass man gut auswendig lernen kann.

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" Im Praxisalltag seien aber vor allem Empathie, Menschenkenntnis und Selbstreflexion entscheidend. Dietmar ist derzeit im Besitz eines halben Kassensitzes. Offiziell heißt das: hälftiger Versorgungsauftrag. Denn die Zahl der Kassenzulassungen ist regional streng begrenzt und wird über die sogenannte Bedarfsplanung gesteuert.