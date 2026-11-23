Planungssicherheit trotz Spargesetz – das soll der nun beschlossene Honorarverteilungsmaßstab 2027 Vertragsärzten und -psychotherapeuten in Westfalen-Lippe geben. Vor allem Fachärzte und Psychotherapeuten müssen sich umstellen.

Planungssicherheit trotz Spargesetz – das soll der nun beschlossene Honorarverteilungsmaßstab 2027 Vertragsärzten und -psychotherapeuten in Westfalen-Lippe geben. Vor allem Fachärzte und Psychotherapeuten müssen sich umstellen.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. MFA-Besuche können eine große Entlastung für Hausärztinnen und Hausärzte sein.

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Doch für wen lohnt es sich, auch auf eine Nichtärztliche Praxisassistenz zu setzen? Ein EBM-Besuchsvergleich. In Schleswig-Holstein erfüllen 26 Prozent aller Hausarztpraxen mindestens acht Kriterien, um die höchste Vorhaltepauschale zu erhalten. Dies zeigen Daten der KV für das Abrechnungsquartal 2/2026.

Niedrigschwellige Angebote sollen die Impfquoten heben. Ob dieses Kalkül, wonach der Gesetzgeber den Apotheken sämtliche Totimpfstoffe zur Anwendung freigegeben hat, aufgeht? Immerhin wurden jetzt die Leistungspreise für ein breites Prophylaxeportfolio beschlossen. Der Anteil der Privateinnahmen an den Umsätzen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.

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In einigen Fachgruppen ging es allerdings in die andere Richtung. Wie kann ich mich im Wettbewerb von meinen Kolleginnen und Kollegen absetzen? Eine Option dafür ist es, Tätigkeitsschwerpunkte zu erwerben und so das Praxisprofil zu schärfen.

Plötzlich ist sie da und wir sind aufgefordert, zu handeln: Die elfte Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme ist seit Anfang des Jahres 2022 auch in Deutschland gültig, aber politisch und medizinisch nochÜbermäßiger Speichelfluss ist ein stark belastendes Folgesymptom einer Hirnschädigung mit erheblichen medizinischen und sozialen Konsequenzen für die betroffenen Kinder und deren Eltern. Wie im ... Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin.

Augenvorsorge in der Drogerie, Blutwerte aus der Apotheke: Immer mehr Menschen bringen Befunde aus solchen Untersuchungen mit in die Praxen. Tipps, wie Ärztinnen und Ärzte damit am besten umgehen, gibt die KV Bayerns in einem Leitfaden. MFA-Besuche können eine große Entlastung für Hausärztinnen und Hausärzte sein. Doch für wen lohnt es sich, auch auf eine Nichtärztliche Praxisassistenz zu setzen?

Ein EBM-Besuchsvergleich. Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst. Ergebnisse einer Metaanalyse sprechen dafür, dass Antidepressiva während der Schwangerschaft die neurokognitive Entwicklung des Kindes nicht gefährden.

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Bei zwei Wirkstoffen ist jedoch Vorsicht angezeigt – und auch die Medikation des Vaters ist bedeutsam. Nicht alles, was aussieht wie eine typische Daktylitis, ist auch eine. Vor allem nicht, wenn sich die Entzündung hartnäckig hält, eine Operation nichts bringt und die betroffene Person vor Beschwerdebeginn mit Fischen zu tun hatte. Die Notfallreform ist beschlossen: Nach dem Bundestag gibt nun auch der Bundesrat grünes Licht. Ein Überblick, was sich in der Notfallversorgung künftig ändert.