Hope Solo returns to the soccer field with two teams, emotional comeback

Hope Solo, the former US national goalkeeper, made her comeback in the "The Soccer Tournament" (TST) in 2025. She reached the quarterfinals with her team and was emotional about her comeback and the atmosphere of the tournament.

Hope Solo kehrt erneut zwischen die Pfosten zurück! Beim "The Soccer Tournament" (TST) trat die frühere US-Nationaltorhüterin im vergangenen Jahr in ihrem ersten Turnier seit 2016 an.

Gegenüber dem Sender "ABC" nennt sie das Comeback rückblickend "eines der besten Erlebnisse", die sie je als Fußballerin hatte. Deswegen ist sie auch dieses Jahr wieder am Start – und das sogar mit zwei Teams! Mit "Solo FC", einem nach ihr benannten Team, erreichte die 44-Jährige in 2025 das Viertelfinale, parierte sogar einen Elfmeter.

"Dieses Turnier wird Menschen zurückholen, die nie gedacht hätten, dass sie noch einmal spielen", erklärt sie. Vor allem die Atmosphäre habe sie gepackt: "Einfach wieder mit jungen Spielern zusammen sein, die so viel Leidenschaft mitbringen.

". Besonders emotional wurde es für Solo privat.

"Ich war am Ende so stolz, weil ich es irgendwie geschafft habe. Meine Kinder waren wirklich stolz.

". Die zweifache Mutter lebt in North Carolina und tritt dieses Jahr als Spielerin und Teamchefin.

"Man kann das nicht ablehnen, weil es die Menschen wirklich zusammenbringt. "- sorgte aber auch für Skandale. 2016 beschimpfte sie nach dem Olympia-Aus die Schwedinnen als "Haufen von Feiglingen" und wurde gesperrt. 2022 wurde sie betrunken und bewusstlos in ihrem Auto mit ihren zweijährigen Zwillingen auf der Rückbank gefunden. Es folgten 30 Tage Haft, Bewährung, Geldstrafe und eine Sucht-Therapie





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