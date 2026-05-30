Hope Solo und ihr Team mit Pferd zum ersten TST-Spiel: Einzigartiges Debüt

Hope Solo und ihr Team traten zum ersten Mal beim lukrativen TST-Turnier mit einem Pferd auf. Das Debüt war ein absoluter Hingucker und gleichzeitig eine Botschaft. Das Team verlor alle drei Gruppenspiele und musste vorzeitig aus dem Turnier gehen. Die Torhüterin selbst spielte mit einem Mixed-Team und siegte im zweiten Spiel gegen Wrexham mit 3:0.

Einlaufkinder? Kann ja jeder! Hope Solo (44) hatte sich da was anderes überlegt ... Die Star-Torhüterin und ihr Team kamen zum ersten Spiel beim "The Soccer Tournament" (TST) mit einem Pferd ins Stadion.

Ein absoluter Hingucker – und gleichzeitig eine Botschaft. Solo hatte für ihr Team "Solo FC" das offizielle Motto "Dark Horse" ("Außenseiter" oder auch "unbekannte Größe") ausgewählt. Auch auf den Trikots findet sich das Motto in Form eines großen Pferdekopfs wieder. Die Aktion war der virale Moment des bisherigen Turniers.

Die offiziellen TST-Kanäle teilten Videos des Einmarschs ins Stadion unter der Überschrift "Was für ein Auftritt!

" Fans feierten Solo in den Kommentaren. Die Torhüterin bewies damit einmal mehr, dass sie genau weiß, wie man im US-Sport die Werbetrommel rührt. Im bisherigen Verlauf des lukrativen Turniers in Cary/North Carolina – dem Sieger winkt eine Million Dollar Preisgeld – blieb Solos Team dann tatsächlich nur die Rolle des Außenseiters. Alle drei Gruppenspiele gegen "Rated Sports", die "Iowa Demon Hawks" und "NC Courage" gingen verloren – das vorzeitige Aus für den "Solo FC".

Die Fans müssen trotzdem noch nicht auf Hope Solo verzichten. Die dreimalige Olympiasiegerin und Fußball-Weltmeisterin mit den USA hat beim "TST" auch noch ein Mixed-Team am Start. Mit dem läuft es etwas besser. Nach einer 0:6-Auftaktpleite gegen "Detroit City FC" setzte sich Solos Team im zweiten Spiel gegen Wrexham mit 3:0 durch.

Hope Solo steht im zweiten Jahr in Folge bei dem Turnier zwischen den Pfosten. Ihre erste Teilnahme 2025 war eine Sensation. Seit 2016 hatte die frühere Weltklasse-Torhüterin nicht mehr gespielt. Dann kam das Angebot von "TST".

"Dieses Turnier wird Menschen zurückholen, die nie gedacht hätten, dass sie noch einmal spielen", erklärte Solo bei "ABC", warum sie auch 2026 wieder teilnimmt. Vor allem die Atmosphäre habe sie gepackt: "Einfach wieder mit jungen Spielern zusammen sein, die so viel Leidenschaft mitbringen.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hope Solo TST-Turnier Dark Horse Pferd Auswärtsspiel Mixed-Team

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pferd wirft Reiterin ab und rennt in ein AutoDas Tier erschreckte wohl wegen eines Mülleimers. Das reiterlose Pferd rannte später in ein Auto, wurde verletzt und verursachte Schaden.

Read more »

'Hope': Südkoreas neuer Sci-Fi-Horror-Mix feiert Weltpremiere in CannesDer neue Film 'Hope' mischt Sci-Fi, Horror und Creature-Feature und feiert seine Weltpremiere bei den 79. Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Der Film startet mit einer Actionszene, die in einem Monsterfilm mündet und bietet ein Spektakel, wie man es seit 'Mad Max: Fury Road' nicht mehr gesehen hat.

Read more »

Moreira: «Ich sagte zu meinem Team, dass ich einem Italiener folgen muss» - MotoGPMotoGP-Rookie Diogo Moreira (Honda) landete im Zeittraining in Mugello auf Platz 10. Um eine schnelle Rundenzeit hinzubekommen, wendete er eine spezielle Taktik an. Er hat Spaß auf dem Highspeed-Kurs.

Read more »

Joshua Kimmich promises to lead Germany's World Cup squad as first skipperTeam leader and Bayern Munich captain Joshua Kimmich leads Germany's quest for its sixth title at the 2022 World Cup representing its optimism for the future of the German football. Kimmich is replacing Leon Goretzka and will be hoping to bring success to the underperforming team and replace the doubters of German football's credibility; to fulfill their own self-doubt in the abilities of their team members. Kimmich cites the Euros 2024 as this pivotal moment, and with the presence of potential talents like Manuel Neuer showing signs of ageing, he is hoping to propel his team into the world cup final in Qatar. Kimmich's captaincy positions him as a popular and credible choice to see the team to victory due to the lackluster performance in past World name. Despite this, expectations are a double-edged sword for the JKK, and it is on the team to deliver now. To begin his journey as a German national team captain, Kimmich will embody strength, focus, and discipline under the helmet. Coming back stronger after battling with adversity, Kimmich stakes his claim to be the leader of his team in this match and beyond, hoping to strip doubts from the minds of football fans worldwide.

Read more »