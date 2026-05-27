Hope: Südkoreanischer Genremix begeistert in Cannes

Der neue Film Hope von Regisseur Na Hong-jin mischt Science-Fiction, Horror und Creature-Feature zu einem wilden Action-Spektakel. Die Weltpremiere in Cannes sorgte für Begeisterung und siebenminütige Standing Ovations.

Der neue Film Hope aus Südkorea sorgt bereits vor seinem Kinostart für mächtig Aufsehen. Der erste Teaser-Trailer zeigt eine wilde Mischung aus Science-Fiction , Horror und Creature-Feature, die selbst einen Steven Spielberg erzittern lassen könnte.

In Hope Harbor, einer kleinen Stadt nahe der entmilitarisierten Zone in Südkorea, bricht plötzlich das Chaos aus. Eine unbekannte Kreatur verwüstet die Gegend, und Polizeichef Beom-seok, gespielt von Hwang Jung-min, sowie Polizistin Sung-ae, dargestellt von Squid-Game-Star Hoyeon, machen sich auf die Suche nach der Bestie. Was zunächst wie ein lokaler Vorfall wirkt, entpuppt sich bald als Ereignis von globalem Ausmaß. Der Film feierte seine Weltpremiere bei den 79.

Internationalen Filmfestspielen in Cannes und hinterließ dort tiefe Eindrücke. Die Zuschauer waren begeistert, aber auch verblüfft über die Radikalität des Genremixes. Regisseur Na Hong-jin, bekannt für Filme wie The Chaser und The Wailing, liefert mit Hope ein Werk ab, das keine halben Sachen macht. Die Handlung mag dünn sein, aber die Action ist atemberaubend.

Eine einstündige Eröffnungsszene, die wie eine Mischung aus Krieg der Welten, Aliens und Predator wirkt, katapultiert den Zuschauer direkt ins Geschehen. Danach folgt eine Verfolgungsjagd, die an Mad Max: Fury Road erinnert. Doch der Film hat auch seine Schwächen: In der Mitte gibt es einen Durchhänger, der etwas eintönig wirkt. Dennoch überwiegt das spektakuläre Kinoerlebnis.

Die Besetzung ist international: Neben koreanischen Stars wie Hwang Jung-min, Hoyeon und Zo In-sung spielen auch Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell und Cameron Britton mit. Einige von ihnen sind kaum wiederzuerkennen, was die Überraschung noch größer macht. Die Reaktionen in Cannes waren überschwänglich. Kritiker schwärmten von einem wahnsinnigen Spaß, der die Kinobesucher mitreißt.

Einige Zuschauer berichteten von siebenminütigen Standing Ovations. Hope ist ein Film, der polarisiert: Entweder man lässt sich auf den wilden Ritt ein oder man kann mit dem Genremix nichts anfangen. Für Liebhaber des südkoreanischen Kinos ist er jedoch ein Muss. Der Start in den USA ist für Herbst 2026 geplant.

Ein deutscher Kinostart steht noch nicht fest, aber angesichts des Hypes ist es nur eine Frage der Zeit. Hope zeigt einmal mehr, dass Südkorea in Sachen Genrefilm zu den ganz Großen gehört und Hollywood oft übertrumpft. Regisseure wie Park Chan-wook, Bong Joon-ho und Yeon Sang-ho haben bereits Maßstäbe gesetzt, und Na Hong-jin reiht sich mit diesem Werk nahtlos ein. Der Film ist ein wilder Ritt durch Genregrenzen, der das Publikum atemlos zurücklässt.

Die Mischung aus Action, Horror und Science-Fiction ist grandios inszeniert und wird Fans des südkoreanischen Kinos begeistern. Wer auf der Suche nach einem unvergesslichen Kinoerlebnis ist, sollte Hope im Auge behalten. Die erste Reaktion eines Kritikers bringt es auf den Punkt: Der Film rockt und bietet Actionkino in Reinkultur mit einem Spektakel, wie man es seit Mad Max: Fury Road nicht mehr gesehen hat, garniert mit typischen Spielberg-Elementen und schwarzem Humor.

Hope ist ein Film, der die Grenzen des Genres sprengt und zeigt, was südkoreanisches Kino alles kann





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