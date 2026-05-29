'Hope': Südkoreas neuer Sci-Fi-Horror-Mix feiert Weltpremiere in Cannes

Der neue Film 'Hope' mischt Sci-Fi, Horror und Creature-Feature und feiert seine Weltpremiere bei den 79. Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Der Film startet mit einer Actionszene, die in einem Monsterfilm mündet und bietet ein Spektakel, wie man es seit 'Mad Max: Fury Road' nicht mehr gesehen hat.

Der neue Film ' Hope ' mischt Sci-Fi , Horror und Creature-Feature , wie der erste Teaser-Trailer zeigt. Das lässt sogar Steven Spielbergs 'Disclosure Day' erzittern. Südkorea hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht, wenn es um Genrefilme geht.

Regisseure wie Park Chan-wook, Bong Joon-ho und Yeon Sang-ho haben mit ihren Werken Filmgeschichte geschrieben und das südkoreanische Kino in den Fokus der Welt gerückt. Eine Stärke des südkoreanischen Kinos ist die Vermischung verschiedener Genres, gepaart mit einer spektakulären Inszenierung à la Hollywood. Mit 'Hope' hat Regisseur Na Hong-jin nun eine Sci-Fi-Horror-Mystery abgeliefert, die ihre Weltpremiere bei den 79. Internationalen Filmfestspielen in Cannes feierte und dort für mächtige Reaktionen sorgte.

In der kleinen südkoreanischen Stadt Hope Harbor, nahe der demilitarisierten Zone, kommt es zu einer massiven Verwüstung durch eine unbekannte Kreatur. Polizeichef Beom-seok (Hwang Jung-min) und Polizistin Sung-ae ('Squid Game'-Star Hoyeon) gehen der Sache nach und finden sich in einem unfassbaren Ereignis globalen Ausmaßes wieder. Neben Hwang Jung-min, Hoyeon und Zo In-sung sind auch Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell und Cameron Britton in weiteren Rollen zu sehen.

Der Film startet mit einer einstündigen Actionszene, die in einem herrlichen Monsterfilm mündet. Die erste Stunde von 'Hope' ist Actionkino in Reinkultur, mit einem Spektakel, wie man es seit 'Mad Max: Fury Road' nicht mehr gesehen hat. In der Mitte hat der Film einen kleinen Durchhänger und wird etwas eintönig, aber die finale Verfolgungsjagd lässt den Film wieder aufheulen. Mickrige Handlung, riesiges Kino.

'Hope' startet in den USA noch im Herbst 2026. Wann und ob er hierzulande läuft, steht aktuell noch nicht fest





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