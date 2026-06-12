Hopfenbauern in Deutschland: Der Durst nach Bier sinkt weiter

Die Anbaufläche für Hopfen in Deutschland ist um knapp sechs Prozent geschrumpft. Die Hoffnung der Branche liegt in der Fußball-WM in Nordamerika, aber die Erwartungen sind gedämpft.

Bei Deutschland s Hopfenbauern ist das Glas halb leer: Der Durst nach Bier sinkt weiter, die Felder werden kleiner und immer mehr Betriebe geben auf. In diesem Jahr ist die Anbaufläche um knapp sechs Prozent (1101 Hektar!

) geschrumpft, wie der Hopfenpflanzerverband in Wolnzach mitteilte. Damit bleiben nur noch 17.861 Hektar übrig. Die Hoffnung der Branche: die Fußball-WM in Nordamerika. Denn der Druck auf die Hopfenbauern steigt deutlich: 62 Betriebe haben aufgegeben, nur noch 904 Hopfenpflanzer gibt es in Deutschland.

Dabei ist Hopfen hierzulande weit mehr als ein Nischenprodukt: Mehr als ein Drittel der weltweiten Hopfenproduktion stammt aus Deutschland. Damit bleibt die Bundesrepublik weltweit führend, noch vor den USA und Tschechien. Doch die Realität im Bierglas sieht anders aus: In vielen Industrieländern geht der Bierkonsum seit Jahren zurück. Kann die WM die Wende bringen?

Die Erwartungen sind gedämpft: Der Deutsche Brauer-Bund stellte im Vorfeld klar, dass große Turniere längst kein Selbstläufer mehr sind. Viele Spiele laufen wegen der Zeitverschiebung in Deutschland nachts oder früh am Morgen. Ein Sommermärchen wie 2006 erwarten Branchenkenner nicht. Aber natürlich ist ein Jahr mit WM besser als ein Jahr ohne WM, sagt Niklas Other vom Getränke-Branchendienst Inside.

Aber: Die Euphorie bleibt aus. Die westfälische Brauerei Veltins meldet kaum zusätzliche Bestellungen. Die Leute halten ihr Geld zusammen, heißt es. Eine Ausnahme ist Bitburger, seit 2025 wieder offizieller Bierpartner des DFB.

Vertriebschef Sebastian Ellies sagt: So eine WM ist eine große Plattform mit vielen Emotionen. Selbst die Heim-EM 2024 konnte den Absatz nicht stabilisieren. Im Vergleich zum ohnehin schwachen Vorjahr sank der Inlandsabsatz damals um weitere 2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2025 ging es erneut um knapp 6 Prozent nach unten. Der Abwärtstrend wirkt damit s





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