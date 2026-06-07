Höppner zum Nachwuchstrainer des Jahres gewählt

Der 24-Jährige Höppner wird für seine innovative Trainingsphilosophie und sein modernes Führungsverständnis zum Nachwuchstrainer des Jahres gewählt. Er erhält ein Ausbildungsstipendium in Höhe von bis zu 5.000 Euro und wird zum Rexel Super Cup nach München eingeladen.

Der 24-Jährige Höppner wird zum Nachwuchstrainer des Jahres gewählt. Der THW Kiel-Trainer wird für seine innovative Trainingsphilosophie und sein modernes Führungsverständnis ausgezeichnet. Höppner erhält ein Ausbildungsstipendium in Höhe von bis zu 5.000 Euro und wird zum Rexel Super Cup nach München eingeladen.

Die Fachjury um Bundestrainer Alfred Gislason hat den 24-Jährigen aus mehr als 200 eingereichten Vorschlägen gewählt. Höppners Mannschaft, die U19 des THW Kiel, erreichte in der Saison 2025/26 erstmals seit den 70er-Jahren wieder das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Die Jury begründet ihre Entscheidung damit, dass Höppners Ansatz trägt und dass er Spielern auf Augenhöhe begegnet und zugleich hohe Leistungsansprüche vermittelt. Höppner wird am 22.

August 2026 im SAP Garden seine Auszeichnung erhalten. Die Fachjury hat nicht nur Höppners sportliche Erfolge, sondern auch seine pädagogische Arbeit und seine Bedeutung für die langfristige Nachwuchsentwicklung im deutschen Handball berücksichtigt. Höppner ist nicht nur ein junger Trainer, sondern auch ein innovativer und erfolgreicher Coach, der das deutsche Handball-Nachwuchsland prägt





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