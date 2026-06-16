Hörerinnen und Hörer diskutieren mit Experten über verschiedene Themen

In der Sendung 'Mitreden!' haben Hörerinnen und Hörer mit Experten über verschiedene Themen diskutiert. Sie haben sich über die Lage in der Ukraine, über Möglichkeiten und Grenzen der Abnehmspritze, über Chancengleichheit im Bildungswesen und über Auswirkungen auf den Tourismus informiert.

Hörerinnen und Hörer haben mit Experten über verschiedene Themen diskutiert. So haben sie mit Experten über die Lage in der Ukraine , über Möglichkeiten und Grenzen der Abnehmspritze , über Chancengleichheit im Bildungswesen und über Auswirkungen auf den Tourismus gesprochen.

Darüber hinaus haben sie mit Experten über die geplante Arbeitszeitreform, über unbezahltes soziales Engagement und über Vorsorge mit Aktien und ETFs diskutiert. Die Sendung wurde als Video-Mitschnitt veröffentlicht, damit Hörerinnen und Hörer sich die Diskussionen noch einmal anhören können. In der Sendung 'Mitreden!

' haben Hörerinnen und Hörer mit Experten über Unzufriedenheit und Meinungsmache diskutiert. Es ist offensichtlich, dass die Sendung von verschiedenen Experten unterstützt wird, um sicherzustellen, dass die Diskussionen ausgewogen und informativ sind. Die Sendung soll den Hörerinnen und Hörern helfen, sich über verschiedene Themen zu informieren und ihre eigenen Meinungen zu bilden





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