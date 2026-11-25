HORIZONT präsentiert seinen neuen Webauftritt. Neben einer verbesserten User Experience steht vor allem innovative Technologie im Mittelpunkt.

Die Website von HORIZONT erscheint ab sofort in einem neuen Look. Neben einer optimierten User Experience setzt die dfv Mediengruppe auch auf modernste Technologie. Die neue Homepage von HORIZONT präsentiert sich ab sofort in einer modernen, kompakteren Struktur, die die News und Stories für die Leserinnen und Leser übersichtlicher darstellt.

Zudem wurde der Auftritt für die Anwendung auf mobilen Endgeräten nochmals optimiert. Eine zentrale Neuerung ist das Update des HORIZONT-NachmittagsnewslettersDer Relaunch von HORIZONT ist Teil eines Großprojekts der dfv Mediengruppe, bei dem das Schweizer Unternehmen Livingdocs eine zentrale Rolle spielt. Livingdocs ist ein Content Management System, das redaktionelle Transformationsprozesse sowie effiziente Workflows unterstützt und zukunftssichere Technologie mit marktspezifischen Funktionen verbindet. Das Frontend-Design der Webauftritte der dfv-Titel wurde gemeinsam mit Designer Thomas Weyres entwickelt.

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Im Rahmen des Projekts werden innerhalb der dfv Mediengruppe über 20 Medienmarken auf einer gemeinsamen Publishing-Plattform zusammengeführt. So können sämtliche Inhalte medienbruchfrei parallel für Digital und Print ausgespielt werden. Die offene Systemarchitektur von Livingdocs macht zudem das flexible Einbinden von Kl-Tools möglich. In den kommenden Monaten wird das Content-Portfolio von HORIZONT mit weiteren neuen Formaten und Newslettern ausgebaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Auftritt von HORIZONT!