Hormonfreie Verhütung: Die besten Alternativen zur Pille

Welche hormonfreien Verhütungsmethoden gibt es? Wir stellen die Top 5 Methoden vor: Kupferspirale, Kupferkette, Kupferperlenball, Basalttemperaturmethode und Zykluscomputer. Die richtige Methode für dich?

Verhütungsmittel gibt es viele. Aber welche sind wirklich sicher? Und welche Verhütungsmethoden entsprechen unseren Bedürfnissen? Wir präsentieren euch die Top 5 Verhütungsmittel auf einen Blick! Die Mehrzahl der Frauen verhütet immer noch mit der Pille . Dabei gibt es viele Alternativen. Und vor allem: Viele Alternativen ohne Hormone. Hormonfreie Verhütung ist ein wichtiges Thema geworden. Egal, mit wem man sich unterhält: Immer mehr Frauen suchen sich Alternativen zur hormonellen Verhütung.

Und das nicht ohne Grund. Wer denkt, die Pille könnte man absolut bedenkenlos schlucken, irrt – und sollte sich beizeiten mal den Beipackzettel der Pille durchlesen. Die Pille ist ein Eingriff in den eigenen Körper, insbesondere den Hormonhaushalt. Natürlich soll die Pille hier nicht verteufelt werden, aber sie sollte auch nicht bedenkenlos „einfach so“ genommen werden, ohne sich vorher schlau zu machen. Wer zum Beispiel zu Thrombosen neigt oder Raucher ist, sollte besser eine hormonfreie Verhütung vorziehen. Und auch sonst kann die Pille für Stimmungsschwankungen, Libidoverlust oder Kopfschmerzen sorgen. Und das sind nur einige der möglichen Nebenwirkungen und Risiken. Die sollte man kennen und dann für sich selbst abwägen. Eine Überlegung ist es allemal und ein Gespräch mit dem Gynäkologen dürfte alle aufkommenden Fragen klären. Damit ihr einen Überblick habt, welche Möglichkeiten für eine hormonfreie Verhütung zur Wahl stehen und was am besten zu euch passen könnte, gibt es hier die wichtigsten hormonfreien Verhütungsmethoden im Überblick:Die Kupferspirale besteht meist aus einem kleinen, teils mit Kupfer umwickelten T-förmigem Plastikkörper und bleibt 3 bis 5 Jahre in der Gebärmutter. Anders als die Hormonspirale kommt sie ganz ohne Hormone aus. Das in der Spirale enthaltene Kupfer macht die Spermien unschädlich und verhindert so, dass Eizellen befruchtet werden. Kommt es dennoch zu einer Befruchtung, verhindert das Kupfer, dass sich die Eizelle in der Gebärmutter einnistet. Eine Gold-Kupfer-Spirale funktioniert gleich.Sie ist ein Intrauterinpessar (IUP) der neueren Generation und somit eine Variante der Kupferspirale. Sie ist durch ihre Form flexibler und ist somit auch für Frauen mit kleiner Gebärmutter geeignet. Die Kupferkette besteht aus einem Nylonfaden, auf den je nach Größe vier oder sechs kleine Kupferzylinder aufgereiht sind. Diese Kette wird mit einem Knoten etwa einen Zentimeter tief in der Muskulatur der Gebärmutterwand verankert, wo sie dann fünf Jahre verbleiben kann.funktioniert ähnlich wie Kupferspirale und Kupferkette. Allerdings ist es ein zu einem Ball geformter Draht, auf dem 17 Kupferperlen aufgefädelt sind. Der sphärisch geformte Kupferperlenball liegt frei beweglich in der Gebärmutter, so dass er sich seiner Trägerin gut anpasst, ohne zu schmerzen. Er kann bis zu fünf Jahre in der Gebärmutter verbleiben. Eingeführt wird er durch ein schmales Röhrchen (Durchmesser 3,2 mm) in die Gebärmutter. Sobald er das Röhrchen verlässt, nimmt er sofort seine ursprüngliche Kugelform an. Entfernt wird der Kupferperlenball anhand zweier Rückholfäden. ​Fazit: Eine gute Alternative zur herkömmlichen Spirale. Man muss jedoch einen Gynäkologen finden, der sich mit dem Einsetzen auskennt, da der Kupferperlenball vergleichsweise neu auf dem Markt ist (Pearl-Index von 0,3 – 0,8).Hormonfreie Verhütung geht jedoch auch anders: Es gibt etliche Methoden, die darauf basieren, den eigenen Körper intensiv zu beobachten und besser zu verstehen. Denn kennt man seine fruchtbaren Tage, kann man an diesen speziellen Tagen mit Kondom verhüten. An allen anderen muss man sich normalerweise keinen Kopf um eine Schwangerschaft machen – vorausgesetzt, die eigenen Berechnungen sind wirklich genau genug. Hier ein paar Methoden für eine hormonfreie Verhütung, die in diese Richtung gehen:ist eine recht beliebte hormonfreie Verhütung, die jedoch etwas Disziplin seitens der Frau fordert: Durch Messung der zyklischen Schwankungen der Basaltemperatur* wird der Zeitpunkt des Eisprungs ermittelt. Gute Ergänzung zur Knaus-Ogino- oder der Billings-Methode.Die Basaltemperatur ist die Ausgangstemperatur des Körpers im Ruhezustand und muss daher gleich nach dem Aufwachen ermittelt werden (entweder oral oder rektal).Um den Eisprung zu bestimmen, notiert die Frau in einem Menstruationskalender ihre Zyklustage. Mögliche Zyklusschwankungen machen diese Methode sehr unsicher. Ergänzend zu anderen hormonfreien Verhütungsmethoden aber durchaus sinnvoll.oder auch Zykluscomputer sind genauergesagt keine Verhütungsmethode, sondern helfen dabei, die fruchtbaren Tage zu bestimmen, z.B. durch Temperaturmessung oder Hormonbestimmung im Urin. Dennoch ist mit ihnen eine hormonfreie Verhütung durchaus möglich. Fazit: Die Sicherheit ist stark abhängig von den Methoden, die der Computer unterstützt und zusätzlich Enthaltsamkeit an fruchtbaren Tagen (Pearl-Index: 0,4 – 1,8)ist ebenfalls eine hormonfreie Verhütung, die eine gewisse Disziplin voraussetz





gofeminin_de / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hormonfreie Verhütung Verhütungsmethoden Pille Kupferspirale Kupferkette Kupferperlenball Basaltemperaturmethode Zykluscomputer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

JVA Gablingen: Wollte Justizministerium Kommission beeinflussen?Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter stützt die Foltervorwürfe gegen die Justizvollzugsanstalt Gablingen bei Augsburg.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Revolution in der Verhütung: Werden Männer bald die Pille nehmen?Jahrzehntelang gab es für Männer nur Kondom oder Vasektomie. Doch neue Methoden stehen bevor. Der Umbruch könnte näher sein, als viele denken.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »