Die deutschen Heizölvorräte liegen deutlich unter dem normalen Niveau. Verbraucher hoffen auf fallende Preise. Auslöser ist die Krise am Persischen Golf.

Die deutschen Heizölvorräte liegen deutlich unter dem normalen Niveau. Verbraucher hoffen auf fallende Preise. Auslöser ist die Krise am Persischen Golf. Deutsche Verbraucher haben viel weniger Heizöl in ihren Tanks gelagert, als es im November eigentlich üblich ist.

Der Trend zieht sich schon durch das gesamte bisherige Jahr – die Einlagerungsphase erreichte den Höchststand 2026 bei ungefähr 50 Prozent. In den vergangenen Jahren lag der Spitzenwert jeweils zehn bis zwölf Prozentpunkte darüber. Viel mehr wird es nicht, denn die . Verbraucher zahlen im Vergleich mit Februar 2026 erheblich drauf, haben aber eine Chance zum Geldsparen.

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In den Wintermonaten sinken die Lagerbestände von Heizöl üblicherweise um zehn bis 15 Prozentpunkte.

„Sollten die Entnahmen in diesem Winter auf dem Niveau der Vorjahre liegen, könnten die Bestände auf bis zu 35 Prozent zurückgehen – der niedrigste Stand seit mindestens Januar 2020“, warnt die Preisberichtsagentur Argus Media. 2026 hatten Verbraucher tatsächlich lange gewartet, bevor sie mit dem Aufbau ihres Heizölbestands begannen. Der Auslöser dafür ist die Krise am Persischen Golf: Weil die Golfstaaten viel weniger Rohöl und Ölprodukte exportieren konnten, kam es zu einer erheblichen Marktverknappung und in der Folge zu massiven Preissteigerungen bei diesen wichtigen Rohstoffen.

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Vom 27. Februar bis zum Höchststand am 16. September kletterten die Heizölpreise im Großhandel um etwa 65 Euro pro 100 Liter – ein Anstieg um rund 80 Prozent. Der Höchststand war bei 144,65 Euro pro 100 Liter erreicht.

Seit August wächst die Nachfrage für Heizöl. Zwischen Juli und November hat sich das tägliche Handelsvolumen fast verdreifacht. Einfach nichts zu kaufen, ist keine Option, denn irgendwie müssen die Häuser warm werden. Die gute Nachricht: Seit der Spitze im September ist Heizöl wieder etwas billiger geworden.

Der Verbraucherpreis sank von 177,5 Euro pro 100 Liter auf immerhin 153,7 Euro. Das zeigen Daten des Heizportals Esyoil, die von einem Abnahmevolumen von 3000 Litern ausgehen. Bei Esyoil sind auch Transportkosten und Händlergewinne einberechnet, daher die Schere zu den Argus-Zahlen. Kaufpreis auf 3000 Liter: 4611 Euro Oliver Klapschus vom Vergleichsportal Heizöl24 hat darum schon das Frühjahr 2027 im Blick.

Heizölkunden sollten ihren Tank nicht zum jetzigen Preis ganz auffüllen, sondern nur teilweise, um zwischen 50 und 75 Prozent Füllstand zu landen. Danach gilt es, auf bessere Preise zu Jahresbeginn 2027 zu spekulieren. Wichtig zu beachten: Eine Verbilligung beim Heizöl ist mit davon abhängig, wie Rohöl sich im Großhandel entwickelt. Weil die Golfstaaten immer zuverlässiger Rohöl in den Markt bringen und derzeit Hoffnungen auf eine diplomatische Einigung der Hormuskrise bestehen, wird Rohöl seit einigen Wochen billiger.

Seit einem Peak am 30. Oktober geht es mit den Großhandelspreisen stetig bergab – und am 24. November ist ein Barrel Brent-Rohöl knapp unter 90 US-Dollar wert. Solange der Markt davon ausgeht, dass sich die Lage am Persischen Golf beruhigt, zahlen deutsche Verbraucher also weniger für ihr Heizöl.

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Aktuell sieht US-Präsident Donald Trump von neuen Militärschlägen gegen den Iran ab, aber die grundlegenden Differenzen zwischen den beiden Ländern bestehen weiter. Seit Februar 2026 zeigte sich wieder und wieder, wie volatil die Situation ist und wie schnell sie sich ins Gegenteil verkehren kann. Neben dem Preisproblem müssen Verbraucher aufpassen, nicht auf Fakeshops hereinzufallen, die billiges Heizöl versprechen. Die Verbraucherzentrale warnt davor, dass Kunden hier günstig einkaufen, dann aber keine Lieferung erhalten.

Deutsche, die Heizöl einkaufen wollen, müssen unter anderem auf diese Faktoren achten:Wenn nur Vorkasse-Zahlungen möglich sind, ist Vorsicht angeraten. Wenn der Shop als einziger Anbieter noch Heizöl oder Heizmaterialien liefert, und diese anderswo ausverkauft sind, ist das ebenfalls ein Warnzeichen.der Verbraucherzentrale kann Hunderte von Euro an Fehlinvestments sparen.

Wann und ob wir wieder die Preise von vor Februar 2026 erreichen werden, kann niemand mit Sicherheit sagen, aber wer die Kostenentwicklung im Auge behält, kann zumindest verhindern, Höchstpreise zu zahlen. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks.

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