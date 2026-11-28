Die deutschen Heizölvorräte liegen deutlich unter dem normalen Niveau. Verbraucher hoffen auf fallende Preise. Auslöser ist die Krise am Persischen Golf.

in ihren Tanks gelagert, als es im November eigentlich üblich ist. Der Trend zieht sich schon durch das gesamte bisherige Jahr – die Einlagerungsphase erreichte den Höchststand 2026 bei ungefähr 50 Prozent.

In den vergangenen Jahren lag der Spitzenwert jeweils zehn bis zwölf Prozentpunkte darüber. Viel mehr wird es nicht, denn die . Verbraucher zahlen im Vergleich mit Februar 2026 erheblich drauf, haben aber eine Chance zum Geldsparen. In den Wintermonaten sinken die Lagerbestände von Heizöl üblicherweise um zehn bis 15 Prozentpunkte.

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„Sollten die Entnahmen in diesem Winter auf dem Niveau der Vorjahre liegen, könnten die Bestände auf bis zu 35 Prozent zurückgehen – der niedrigste Stand seit mindestens Januar 2020“, warnt die Preisberichtsagentur Argus Media. 2026 hatten Verbraucher tatsächlich lange gewartet, bevor sie mit dem Aufbau ihres Heizölbestands begannen. Der Auslöser dafür ist die Krise am Persischen Golf: Weil die Golfstaaten viel weniger Rohöl und Ölprodukte exportieren konnten, kam es zu einer erheblichen Marktverknappung und in der Folge zu massiven Preissteigerungen bei diesen wichtigen Rohstoffen.