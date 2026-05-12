Hormus-Krise: Versicherer erhöhen Prämien, Domino-Effekt für Reedereien und Verbraucher

Die Hormus-Krise hat zu einem Anstieg der Versicherungskosten für Schiffstransporte geführt, was Reedereien von der Passage abhält oder sogar zu Verweigerungen der Versicherungen führt. Dies kann zu höheren Transportkosten und höheren Preisen für Verbraucher führen.

Tausende Schiffe stecken im Persischen Golf fest. Die Versicherer erhöhen die Prämien. Damit beginnt ein Domino-Effekt. Laut dem " Hormuz Strait Monitor " fahren nur noch rund zehn Prozent der Schiffe durch die Straße von Hormus.

Ein Grund sind massiv gestiegene Versicherungskosten. Diese halten Reedereien von der Passage ab oder führen sogar dazu, dass Versicherungen ganz verweigert werden. Die Transporte können wesentlich teurer werden als anfangs gedacht – und damit auch die Einkäufe für Verbraucher





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