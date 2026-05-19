HORNBACH Gruppe: Solides Geschäftsjahr trotz Herausforderungen

Die HORNBACH Gruppe, bekannt für den Baumarkt, meldet ein solideres Geschäftsjahr 2025/26. Trotz Herausforderungen im konsumorientierten Umfeld und steigenden Kosten wurde das امسال erfolgreich abgeschlossen. Auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bleibt vorsichtig.

Die HORNBACH Gruppe meldet ein solides Geschäftsjahr 2025/26 mit einem bereinigten EBIT von 264,7 Mio. EUR und einem Umsatz von 6,4 Mrd. EUR. Obwohl die Herausforderungen im consumiellen Umfeld und steigende Kosten nicht zu unterschätzen sind, ist das erfolgreich abgeschlossen worden .

Auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 bleibt vorsichtig. Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender von HORNBACH Baumarkt, betont die Bedeutung der Verlässlichkeit und den Fokus auf günstigere Produkte und einen stabilen Einkaufserlebnis





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