Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Hornbach reports profit decline in first quarter despite sales growth

Retail News

Hornbach reports profit decline in first quarter despite sales growth
HornbachProfit DeclineSales Growth
📆19/06/2026 05:56:00
📰handelsblatt
39 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 51%

Hornbach, a German home improvement retailer, reported a decline in profits in the first quarter of 2022, despite a 4.9% increase in sales to 2 billion euros. The company attributed the decline to increased labor costs and higher expenses for maintenance and IT infrastructure.

Gestiegene Kosten haben dem Baumarktkonzern Hornbach im ersten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzwachstums einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zwar stiegen die Erlöse in den Monaten März bis Mai um 4,9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) stagnierte bei 161 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel der Gewinn auf 104 Millionen Euro von 111 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Ebit-Marge schrumpfte auf 8,0 von 8,5 Prozent. Als Grund nannte Hornbach unter anderem vor allem expansionsbedingte gestiegene Personalkosten sowie höhere Ausgaben für Instandhaltung und IT-Infrastruktur.

Zudem belasteten höhere Zinsaufwendungen und negative Währungseffekte das Ergebnis.

"Hornbach zeigt sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld widerstandsfähig", sagte der Chef der Hornbach Baumarkt AG, Erich Harsch. "Im Hinblick auf unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 sind wir nach dem ersten Quartal auf einem guten Weg.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

handelsblatt /  🏆 113. in DE

Hornbach Profit Decline Sales Growth Labor Costs Maintenance Expenses IT Infrastructure

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus der Analysten: Hornbach, Voltratron, Surteco, Quirin Bank, SteicoIhre wichtigsten Termine: Heute im Fokus der Analysten: Hornbach, Voltratron, Surteco, Quirin Bank, Steico© Foto: Thomas Dinges - picture alliance/Eibner-Pressefoto/Thomas DingesGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den
Read more »

EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: HORNBACH Gruppe startet erfolgreich ins neue GeschäftsjahrEQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: HORNBACH Gruppe startet erfolgreich ins neue GeschäftsjahrEQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis HORNBACH Gruppe startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr - Umsatz wächst
Read more »

Hornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten GewinnHornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten GewinnTrotz Umsatzplus verdient Hornbach weniger. Gestiegene Kosten und Währungseffekte belasten den Gewinn, doch die Jahresprognose bleibt bestehen.
Read more »

Hornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten GewinnHornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten GewinnBornheim (lrs) - Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding ist mit Umsatzzuwächsen in das neue Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Dabei profitierte
Read more »



Render Time: 2026-06-19 08:57:17