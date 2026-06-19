Hornbach reports profit decline in first quarter despite sales growth

Hornbach, a German home improvement retailer, reported a decline in profits in the first quarter of 2022, despite a 4.9% increase in sales to 2 billion euros. The company attributed the decline to increased labor costs and higher expenses for maintenance and IT infrastructure.

Gestiegene Kosten haben dem Baumarktkonzern Hornbach im ersten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzwachstums einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zwar stiegen die Erlöse in den Monaten März bis Mai um 4,9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) stagnierte bei 161 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel der Gewinn auf 104 Millionen Euro von 111 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Ebit-Marge schrumpfte auf 8,0 von 8,5 Prozent. Als Grund nannte Hornbach unter anderem vor allem expansionsbedingte gestiegene Personalkosten sowie höhere Ausgaben für Instandhaltung und IT-Infrastruktur.

Zudem belasteten höhere Zinsaufwendungen und negative Währungseffekte das Ergebnis.

"Hornbach zeigt sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld widerstandsfähig", sagte der Chef der Hornbach Baumarkt AG, Erich Harsch. "Im Hinblick auf unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 sind wir nach dem ersten Quartal auf einem guten Weg.





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