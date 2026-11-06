Hornets schicken Anderson Jr. und Steinbach in die G-League

Die Charlotte Hornets versetzen die deutschen Talente Christian Anderson Jr. und Hannes Steinbach zu den Greensboro Swarm in die G-League, um ihnen Einsatzzeit zu sichern.

Die Charlotte Hornets haben die deutschen Basketball-Talente Christian Anderson Jr. (20) und Hannes Steinbach (20) in ihr Farmteam versetzt. Ab sofort laufen beide für die Greensboro Swarm in der G-League auf, der unterklassigen Liga unterhalb der NBA. Für die Hornets ist der Schritt eine Enttäuschung für die beiden Nachwuchsspieler, die in den vergangenen Monaten große Hoffnungen geweckt hatten.

Der Wechsel betrifft zwei Spieler, die als Top-Talente des Deutschen Basketball Bunds (DBB) gelten. Anderson Jr. und Steinbach waren jeweils Erstrundenpicks der Hornets. Die Entscheidung zeigt, dass die Franchise den beiden Profis im Moment noch keine Rolle in der NBA zutraut.

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Warum die Hornets die Talente in die G-League schicken

Die G-League bietet Nachwuchs- und Ersatzspielern garantierte Einsatzzeit, die in der NBA oft fehlt. Genau dort sollen Anderson Jr. und Steinbach nun Spielpraxis sammeln und sich für eine Rückkehr in die Top-Liga empfehlen.

Anderson Jr. war im vergangenen Juni an 18. Stelle im NBA Draft ausgewählt worden. Steinbach wurde sogar als 14. Spieler gedraftet. Damit ist er der am höchsten gedraftete Deutsche seit Franz Wagner, der 2021 als 8. Pick zu den Orlando Magic kam.

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Auch der Werdegang der beiden Spieler unterstreicht ihren Status. Steinbach wurde in Würzburg geboren und erhielt mit 18 Jahren im Jahr 2024 seinen ersten Profivertrag bei den Würzburg Baskets. Im Jahr 2025 wechselte er an die University of Washington und spielte dort ein Jahr College Basketball in den USA, bevor er zu den Hornets kam.

Stationen und deutsche Wurzeln der Talente

Hannes Steinbach hat seine Karriere in Deutschland begonnen und den Sprung über das College in die NBA geschafft. Sein Weg führte von den Würzburg Baskets über die University of Washington direkt in den Kader der Charlotte Hornets.

Christian Anderson Jr. wuchs in Atlanta auf. Über seinen Vater, der in Deutschland als Profi spielte, besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Beide Spieler sind damit eng mit dem deutschen Basketball verbunden, was ihre Bedeutung für die Nationalmannschaft erhöht.

Bei der U18-Europameisterschaft gewannen Anderson Jr. und Steinbach gemeinsam Gold für Deutschland. Die Erfolge im Nachwuchs machen die beiden zu großen Hoffnungsträgern für die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Jahren.

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Was der Schritt für die Rückkehr in die NBA bedeutet

Für Anderson Jr. und Steinbach geht es in der G-League um mehr als Spielzeit. Beide müssen mit guten Leistungen Argumente sammeln, um die Hornets von einer Rückkehr in die NBA zu überzeugen.

Die Hornets haben damit klargemacht, dass Entwicklung und Leistungsnachweis vor dem Sprung in den Hauptkader stehen. Für den deutschen Basketball bedeutet die Situation, dass zwei seiner größten Hoffnungen zunächst in der zweiten Reihe Erfahrung sammeln müssen, bevor sie wieder in der NBA erwartet werden.