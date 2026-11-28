In der ersten Dezemberwoche regt der Kosmos zum Innehalten und Nachdenken an. Welche Sternzeichen dabei laut Horoskop ihre persönlichen Stressfaktoren erkennen und loswerden können.

In der ersten Dezemberwoche regt der Kosmos zum Innehalten und Nachdenken an. Welche Sternzeichen dabei laut Horoskop ihre persönlichen Stressfaktoren erkennen und loswerden können. Wir mögen das Jahr bereits abgehakt haben, doch aus astrologischer Sicht hat es dieser Dezember in sich: Planeten sortieren sich neu, wir bewegen uns durch einen der einflussreichsten Meteorströme des Jahres, und ein emotional aufgeladener Supermond lichtdurchflutet unseren Heiligabend.

Konzentrieren wir uns an dieser Stelle aber auf die erste Woche des Monats abstecken. Das Ende der Woche besiegelt Merkur mit seiner Trennung von Skorpion und dem Eintritt in das Energiefeld Schütze: Bis zum 6. Dezember regt unser Geist dazu an, klare und fundierte Positionen zu beziehen. Zwischenmenschlich tendieren wir eher dazu, in Frage zu stellen und zu misstrauen, als wohlwollend zu interpretieren.

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