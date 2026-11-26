Sind die Sterne heute auf deiner Seite? Dein Tageshoroskop am 26.11.2026 gibt Einblick in die Themen, die heute für dich wichtig werden. Erfahre, wie du das Beste daraus machst.

Sind die Sterne heute auf deiner Seite? Dein Tageshoroskop am 26.11.2026 gibt Einblick in die Themen, die heute für dich wichtig werden. Erfahre, wie du das Beste daraus machst.

Mars wechselt in die Jungfrau – das lenkt deine Energie in praktische Bahnen. In der Liebe zeigst du heute, dass du für dein Gegenüber da bist, nicht mit großen Worten, sondern mit Taten. Ein aufmerksames Detail, eine selbstverständliche Unterstützung – das kommt heute besonders gut an. Deine Loyalität ist eine deiner schönsten Stärken.

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Grün ist heute deine Farbe – und damit auch die Natur dein bester Begleiter. Geh raus, auch wenn das Wetter nicht perfekt ist. Frische Luft, ein Spaziergang im Park oder einfach ein Moment am Fenster mit Blick ins Grüne tut deiner Seele gut. Du bist ein Erdzeichen, das in der Natur aufblüht.