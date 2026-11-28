Sind die Sterne heute auf deiner Seite? Dein Tageshoroskop am 28.11.2026 gibt Einblick in die Themen, die heute für dich wichtig werden. Erfahre, wie du das Beste daraus machst.

Sind die Sterne heute auf deiner Seite? Dein Tageshoroskop am 28.11.2026 gibt Einblick in die Themen, die heute für dich wichtig werden. Erfahre, wie du das Beste daraus machst.

Das Trigon zwischen Sonne und Saturn in deinem Zeichen stärkt heute deine Selbstdisziplin. Nutze den Samstag für ein Projekt, das dir wirklich am Herzen liegt – eines, das du unter der Woche immer wieder aufschiebst. Heute hast du die Kraft dazu. Der Mond im Krebs und das Wochenende sind eine wunderbare Einladung, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen.

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Koche gemeinsam, lacht zusammen, teilt schöne Momente. Als Stier liebst du genau diese Art von Verbundenheit: echt, warm und nährend. Deine Loyalität und dein Fürsorge kommen heute besonders zum Vorschein – und werden von den Menschen um dich herum sehr geschätzt. Der Samstag ist gemacht zum Regenerieren.