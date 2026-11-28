Wie stehen deine Sterne heute? Im kostenlosen Tageshoroskop vom 28. November 2026 erfährst du, was der Tag für dein Sternzeichen bereithält.

Heute stehen Venus und der Mond etwas quer, was in Beziehungen zu kleineren Missverständnissen führen könnte. Lass dich davon nicht entmutigen. Am Abend sorgt der Mond in Löwe für ein harmonisches Zusammenspiel der Gefühle, während Venus und Jupiter für freudige Überraschungen in der Liebe sorgen können.

Öffne dein Herz.wechselt, erhältst du die nötige Energie, um Projekte voranzubringen. Doch sei vorsichtig mit impulsiven Entscheidungen, da der Mond heute etwas unruhig ist. Wichtige Verhandlungen könnten neue positive Entwicklungen zeigen, besonders wenn der Abend mit einem unerwarteten Einblick von Uranus erleuchtet wird. Heute ist ein guter Tag, um körperlich aktiv zu werden.

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Der Mond in Löwe gibt dir viel Energie und hilft, deine Intuition für die richtigen Bewegungen zu stärken. Achte jedoch auf Ausgewogenheit, um Überanstrengung zu vermeiden. Sonne und Mond im Einklang unterstützen dich in deiner Entspannung. Tageshoroskop WassermannHeute stehen die Sterne für dich in Sachen Liebe eher herausfordernd.