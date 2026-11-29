Wie stehen deine Sterne heute? Im kostenlosen Tageshoroskop vom 29. November 2026 erfährst du, was der Tag für dein Sternzeichen bereithält.

unterstützt dich jedoch mit kraftvoller Energie, sodass intensive und leidenschaftliche Momente möglich sind. Erlaube dir, spontan zu sein und vertraue deinem Herzen. Im Beruf steht eine produktive Phase an.

Dank Mars in guter Position fühlst du dich motiviert und dynamisch. Doch Vorsicht: Saturn kann für Herausforderungen sorgen. Plane vorausschauend und beweise Geduld. Eine unerwartete Gelegenheit könnte deinen finanziellen Horizont erweitern.

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Bleibe offen für neue Ideen. Heute sorgt Lilith für mentale Herausforderungen, doch du kannst darauf mit Stärke reagieren. Dein Energielevel ist hoch, nutze es für sportliche Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Vergiss nicht, auf deinen Körper zu hören und ihm ausreichend Ruhe zu gönnen.