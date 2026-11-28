Adventsstimmung, Freunde oder Zeit zu zweit: Ihr Sternzeichen zeigt, was am Samstag wichtig wird.

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es auf MOPO.de jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Lesen Sie hier, was das Horoskop für Sie bereithält.

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de! Die Adventszeit will vorbereitet sein. Besorgen Sie vormittags einen Adventskranz und Kerzen!

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Am Nachmittag sollten Sie sich dann gemütlich mit Freunden treffen. Genießen Sie den Samstag in aller Ruhe. Rühren Sie nachmittags einen Teig für Vanillekipferl oder Zimtsterne an! Abends verbreitet der Duft wohlige Stimmung.