Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft.

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es auf MOPO.de jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Lesen Sie hier, was das Horoskop für Sie bereithält.

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de! Vormittags haben Sie die Nase vorn. Setzen Sie Ihre Ideen zügig um!

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Am späten Nachmittag sollten Sie jedoch auch die Vorschläge anderer anerkennen und würdigen. Behalten Sie Ihre Finanzen im Blick. Planen Sie mittags ein Budget für die Weihnachtseinkäufe! Abends fühlen Sie sich dadurch sicher und können entspannen.